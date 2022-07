Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan, locul 111 mondial, s-a calificat, marti, in turul doi la Wimbledon, al treilea grand slam al anului. Dupa un meci de 61 de minute, Ana s-a impus in fata sporrtivei ucrainene Daiana Iastemska, scor 6-2, 6-2. In turul doi, Bogdan va evolua cu invingatoarea meciului dintre…

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu s a oprit in optimile de finala ale turneului WTA de la Berlin, fiind invinsa in trei seturi, 6 4, 2 6, 7 6 9 7 , de Karolina Pliskova din Cehia, favorita numarul 4, intr o partida disputata miercuri.Andreescu, campioana la US Open in 2019, a servit pentru…

- Karolina Pliskova (30 de ani, 8 WTA), fost lider mondial in ierarhia feminina, nu se regasește in 2022. Jucatoarea din Cehia a fost eliminata in turul secund de la Roland Garros de franțuzoaica Leolia Jeanjean (26 de ani, 227 WTA), scor 2-6, 2-6, la capatul unui meci care a durat o ora și 17 minute. …

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a pierdut, miercuri, in trei seturi, cu 3-6, 6-2, 6-0, in fața americancei Sloane Stephens, in turul secund al turneului de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului. Joi vor juca in turul al doilea și ultimele doua romance ramase in competiție, Irina…

- Barbora Krejcikova (26 de ani, 2 WTA), campioana en-titre de la Roland Garros, a fost eliminata inca din primul tur al Openului parizian. Jucatoarea din Cehia a fost invinsa in trei seturi de franțuzoaica Diane Parry (19 ani, 97 WTA), scor 6-1, 2-6, 3-6, la capatul unui meci care a durat doua ore și…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara și-a asigurat prezența pe tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, dupa ce a trecut, joi, in ultimul tur al calificarilor, cu 7-6(5), 6-4, de japoneza Nao Hibino. Bara se alatura astfel celor 5 romance calificate direct pe tabloul de simplu…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Prisacariu a fost invinsa, vineri, de mexicanca Fernanda Contreras Gomez, cu 6-3, 7-6 (4), in sferturile de finala ale turneului ITF de la Praga, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…