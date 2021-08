Stiri pe aceeasi tema

- A fost prima noapte in care femeile din Kabul, capitala Afganistanului, nu au mai ieșit din casa, de frica sa nu fie batute sau violate de talibanii care au capturat orașul. Viața acestora s-a schimbat radical, intr-o fracțiune de secunda. Se tem ca nu vor mai avea acces nici la educație.

- In urma cu un an, Lili Sandu și Silviu Țolu au devenitparinți, iar de atunci viața lor s-a schimbat total. Cei doi nu ezita savorbeasca despre felul in care decurg lucrurile in viața lor, iar Lilirecunoaște ca s-a confruntat cu anxietatea, dupa l-a nascut pe Thomas.„Da, au fost și sunt momente de genul…

- De cand este insarcinata cu primul ei copil, viața Gabrielei Prisacariu s-a schimbat complet, iar acum a ținut sa le arate tuturor acest fapt. Iata cum iși petrece acum weekend-urile soția lui Dani Oțil, dand uitarii nebunia de pe vremea burlaciei.

- Nevasta liderului interlop Vali Nebunu a facut un pas in spate, in scandalul care i-a dat viața peste cap: in pofida faptului ca alți inculpați au contestat condamnarile, ea a acceptat sentința cu suspendare.

- „Unde s-au dus, cand au apus/ Anii de sus ai gloriei lor / Unde-s pistoalele? Unde-s pumnalele? / Caii si flintele haiducilor?” este ultima strofa a celebrei melodii „Amintire cu haiduci”, creata și interpretata de regretatul Vali Sterian. O evocare extrem de izbutita a unui fenomen – haiducia – creat…

- Prezenta la emisiunea ”La cina”, de la DIGI 24, Andreea Raicu a facut o incursiune in trecut și a vorbit despre problemele are i-au marcat copilaria și, ulterior, viața. Este vorba despre relația cu tatal ei, care s-a reflectat, apoi, asupra tuturor relațiilor pe care le-a avut. “Eu cu tata am avut…

- Nu de puține ori am asistat, fara sa vrem, la furturi din magazine. De cele mai multe ori hoții sunt prinși, iar marfa recuperata. Dar, mai sunt cazuri in care un om nevinovat ajunge sa fie acuzat de ceva ce nu a facut. Dar, din cauza antecedentelor penale, ajunga in aceasta postura. Este și cazul […]…

- In aceste zile dedicate copiilor, cele mai gingașe, iubitoare și sincere ființe, care ne schimba total viața atunci cand intra Post-ul Viața lui Robi parea legata de un scaun cu rotile! Un asistent maternal a schimbat, insa, totul apare prima data in Gazeta Dambovitei .