Buton de raportare a incidentelor antisemite în sport O organizație dezvolta un buton de raportare a incidentelor antisemite in sport, a anunțat, luni, compania, potrivit Reuters. Un nou buton online de raportare a incidentelor antisemite in sport va contribui la crearea unui mediu mai sigur și la o mai mare acceptare, a transmis luni Makkabi Germany, potrivit mediafax. Organizația s ocupa cu inregistrarea și raportarea evenimentelor antisemite din sportul din Germania și lupta impotriva acestor acte. Link-ul de raportare online pe care cluburile sportive il pot adauga pe site-ul lor este menit sa raporteze și sa inregistreze mai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

