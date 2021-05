Stiri pe aceeasi tema

- Herman Berkovits a precizat ca Hamas a cautat motive pentru a porni conflictul, avand susținerea Iranului.”E o teroare grozava”, a spus medicul, care a subliniat ca, fara scutul antiracheta, situația ar fi fost catastrofala.”Conflictul a izbucnit dintr-un motiv foarte simplu: Hamas a cautat un motiv…

- „Parerea mea este ca armata israeliana va intra in Gaza, pentru ca dea acolo se lanseaza rachetele, pentru a distruge toata infrastructura Hamasului. Pentru ca Hamas are infrastructuri militare și in Liban și in Siria, probabil ca armata israeliana va face ce știe sa faca cel mai bine, adica sa lupte”,…

- ”Maine nu va avea loc o reuniune a Consiliului de Securitate”, a declarat, joi, un purtator de cuvant chinez, a carui tara prezideaza in prezent aceasta instanta.”Statele Unite nu sunt de acord cu o reuniune, maine, prin videoconferinta”, a mai spus un diplomat. O alta sursa diplomatica a declarat ca…

- Un nou atac a avut loc in urma cu puțin timp in Israel. Trei rachete au fost lansate din Liban spre Țara Sfata, care este in alerta maxima. Acesta el doilea atac din partea Palestinei, dupa ce ieri, Israelul a fost bombardat cu peste 1.000 de rachete lansate din Fașia Gaza.

- Trei rachete au fost lansate joi seara din Liban in Marea Mediterana, spre coasta de nord a Israelului, au anuntat Fortele de Aparare Israeliene (IDF), in timp ce artileria israeliana a fost trimisa la granita cu Fasia Gaza, relateaza BBC.

- Conflictul din Orientul Mijlociu se agraveaza de la o zi la alta. Bilantul mortilor a ajuns la 83 de palestinieni și 7 israelieni.In timp ce lideri din toata lumea fac apel la pace, Israelul a respins propunerea Hamas de incetare a focului. Toate permisiile soldaților israelieni au fost anulate și au…

- Fașia Gaza este o mica regiune din Orientul Mijlociu, care in ultimele zile a devenit camp de lupta intre israelieni și palestinieni. Violențele din perioada actuala au culminat cu un atac cu rachete comandat de Hamas, ce a dus la mai mulți morți și raniți.

- Dupa atac, cladirea de apartamente, situata langa faleza, s-a prabușit, potrivit echipelor AFP.Atacul a provocat pagube cladirilor din apropiere. Autoritatile din Gaza, o enclava palestiniana controlata de miscarea islamista Hamas, nu au anuntat inca eventuale victime in urma atacului.Armata israeliana…