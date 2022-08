Butoiul cu pulbere din Balcani. Rusia, sprijin absolut pentru Serbia Kremlinul și-a exprimat sprijinul pentru Belgrad, dupa recentele evenimente ingrijoratoare din Kosovo și Serbia. Rusia susține „absolut” Serbia, a afirmat purtatorul de cuvant al președintelui, Dmitri Peskov. „Rusia este un stat care susține absolut Serbia. Suntem alaturi de sarbii din Kosovo, credem ca acestea sunt cereri absolut nerezonabile”, a spus Peskov. Kremlinul susține Belgradul in […] The post Butoiul cu pulbere din Balcani. Rusia, sprijin absolut pentru Serbia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O aparent banala schimbare a unor placuțe de inmatriculare auto a fost suficienta pentru a reaprinde un conflict „inghețat” din Balcani, la granița dintre Kosovo și Serbia: in regiune s-au auzit din nou zgomotele focurilor de arma și ale alarmelor antiaeriene, iar Rusia și-a facut imediat simțita prezența:…

- Rusia se implica in cel mai nou conflict dintre Serbia și Kosovo și și-a anunțat „sprijinul absolut” pentru aliații sarbi. Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a facut declarațiile in favoarea Serbiei.

- Rusia sprijina pe deplin Serbia in conflictul cu Republica nerecunoscuta Kosovo, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Guvernul de la Priștina agraveaza in mod deliberat situația din Kosovo pentru a lansa un scenariu militar, a declarat, luni, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, citata de Interfax.ru . „Decizia „autoritaților” de la Pristina de a incepe de la 1 august aplicarea regulilor…

- Rusia „nu este interesata” de oprirea livrarilor de gaze catre Europa, a transmis, luni, Kremlinul, pe fondul declaratiilor care se fac in unele capitale europene cu privire la o astfel de posibilitate, relateaza EFE si Interfax, potrivit Agerpres. „Rusia nu este interesata de asa ceva”, a afirmat purtatorul…

- Purtatorul de cuvint al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a declarat ca a vazut știrile din presa despre planurile Transnistriei de a intra in componența Rusiei, dar nu știe cu au legatura astfel de declarații. "Nu, ca sa fiu sincer, am vazut știrile in presa, dar nu știu cu ce are legatura acest…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut cu fermitate Serbiei sa se alature sanctiunilor impotriva Rusiei din cauza invadarii Ucrainei, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza AFP. „Cancelarul Scholz a cerut intr-un mod foarte hotarat, clar si ferm Serbiei sa se alature sanctiunilor…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a acuzat sambata Occidentul ca desfasoara o "politica criminala" in Balcani - indeosebi in Bosnia-Hertegovina (BiH) si Kosovo -, inaintea unei vizite in Serbia pe care urmeaza sa o desfasoare marti, transmite EFE, informeaza Agerpres. Fii la…