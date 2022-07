Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT GRAV pe DN 1A in comuna Butimanu, sat Lucianca, șapte persoane ranite, in jurul orei 17:34 pompierii au fost solicitați sa intervina. Din primele informații este vorba despre un microbuz ieșit in afara parții carosabile. In microbuz se aflau 7 persoane. Intervin doua autospeciale de intervenție…

- A fost declansat planul rosu de interventie aseara in judetul Dambovita pe DN 1A, dupa ce un microbuz și o mașina s-au izbit frontal. 12 oameni au ajuns la spital. 9 persoane care se aflau in mjlocul de transport in comun se indreptau catre locul de munca. In autoturism erau doi parinti si fiica lor,…

- 9 persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs, joi, pe DN 1 A, in dreptul localitatii dambovitene Butimanu. In accident a fost implicat cu microbuz cu persoane si un autoturism, fiind activat Planul Rosu de interventie.

- VIDEO| ACCIDENT GRAV pe DN1A: 12 persoane, RANITE, in urma unei coliziuni intre microbuz și un autoturism. Planul Roșu de Intervenție a fost ACTIVAT VIDEO| ACCIDENT GRAV pe DN1A: 12 persoane, RANITE, in urma unei coliziuni intre microbuz și un autoturism. Planul Roșu de Intervenție a fost ACTIVAT Un…

- 9 persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs, joi, pe DN 1 A, in dreptul localitatii dambovitene Butimanu. In accident a fost implicat cu microbuz cu persoane si un autoturism, fiind activat Planul Rosu de interventie.

- Un grav accident de circulație a avut loc miercuri seara pe DN 1A, in localitatea Butimanu, din judetul Dambovita. 12 persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit. In urma incidentului, autoritațile au activat Planul rosu de interventie, potrivit Agerpres . Circulatia in…

- GRAV ACCIDENT in DAMBOVIȚA, pe DN1 A Cocani, 12 PERSOANE RANITE, coliziune intre un microbuz și un autoturism. Pentru optimizarea acțiunilor de raspuns a fost activat Planul Roșu de intervenție la nivelul județului Dambovița. La sosirea echipajelor de intervenție au fost identificate 12 persoane ranite,…

- Accident rutier petrecut in aceasta dimineața vin comuna Butimanu pe DN1A. Din primele informații , se pare ca un autocamion (TIR) a intrat intr-un microbuz transport persoane, iar acesta din Post-ul Cinci persoane aflate intr-un microbuz, ranite intr-un accident la Butimanu apare prima data in Gazeta…