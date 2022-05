Butaforie la ordin Data trecuta vorbeam despre analiștii de menaj. Inainte ținteam analiștii de menajerie – pe sticla. Acum avem și analiști cosmici. Ca parca așa era prezentat singurul nostru specialist spațial, al de statu cateva momente langa un pilot sovietic in programul de asanare propagandistica a atmosferei și de imparțire a ei la doi. Ca asta a […] The post Butaforie la ordin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

