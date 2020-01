O femeie a murit si doi copii au fost raniti, in aceasta seara, dupa ce bustenii dintr-o remorca s-au rasturnat peste autoturismul in care se aflau si care era stationat intr-o parcare din localitatea Lunca de Sus, pe DN 12A, informeaza Agerpres.Femeia era pasagera in dreapta si se afla in masina parcata, impreuna cu fiul ei si un alt copil, potrivit primelor informatii ale Politiei.La un moment dat, dintr-un autotren aflat in miscare s-au rasturnat mai multi busteni peste autoturismul parcat, care au strivit-o pe femeie.Cei doi copii aflati in masina au fost raniti usor si au fost preluati de…