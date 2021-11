Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana are in vedere crearea unei forte militare comune de pana la 5.000 de militari pana in 2025 pentru a interveni intr-o serie de crize si fara sa se bazeze pe Statele Unite, potrivit unui proiect de plan strategic, informeaza marti Reuters. "Capacitatea de desfasurare rapida a UE"…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat luni ca a inceput evaluarea administrarii vaccinului pentru Covid-19 al Pfizer/BioNTech copiilor cu varste cu varste de 5-11 ani, informeaza Reuters. S-a constatat ca vaccinul induce un raspuns imun puternic la copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11…

- Uniunea Europeana ar trebui sa-și accelereze eforturile militare, susține eurodeputatul Manfred Weber. SUA nu vor rezolva problemele din vecinatatea UE, avertizeaza liderul celui mai mare grup din Parlamentul European. UE ar trebui sa ia viteza pentru a-și construi propria capacitate militara și sa…

- Situatia din Afganistan, care se indreapta spre o „tragedie”, trebuie sa „trezeasca” Uniunea Europeana si sa o determine sa se doteze cu capacitatea de a actiona pe plan militar, a apreciat Inaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Securitate, Josep Borrell, intr-un interviu acordat AFP.