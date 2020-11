Busola electorală. Află care partid este cel mai aproape de tine din punct de vedere al ideilor pe care le vehiculează Facultatea de Științe Politice din cadrul Universitații „Babeș-Bolyai” a lansat un instrument online, Busola electorala 2020, prin care alegatorii pot vedea in ce masura programele partidelor coincid cu propriile opțiuni fața de principalele subiecte aflate in dezbatere publica.Avuția ar trebui sa fie redistribuita de la cei mai bogați la cei mai saraci? Statul ar trebui sa intervina cat mai puțin posibil in economie? Cuplurile formate din persoane de același sex ar trebui sa beneficieze de dreptul de a se casatori? Daca intampinați probleme tehnice, puteți face testul și AICI. Acestea sunt trei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

