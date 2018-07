Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, contrazice acuzatiile conform carora nu ar avea pozitii impotriva Partidului Social Democrat si nu ar fi "suficient de bun" pentru a se "lupta" cu primarul general, Gabriela Firea (PSD). "Sunt acuzat, in mod fals, ca nu am pozitii impotriva PSD. Raspund si dau exemplu de pozitii anti-PSD in ultimii doi ani, dintre care o propunere de suspendare a primarului Firea, si sunt acuzat ca este prea putin. Aduc aminte ca de doi ani ma opun administratiei PSD-Firea si doamna Firea m-a dat in judecata pe motiv ca o calomniez si in continuare sunt acuzat ca nu-s…