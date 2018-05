Stiri pe aceeasi tema

- PNL București i-a poziție dupa informațiile privind o eventuala candidatura a cantarețului Tudor Chirila la Primaria Capitalei in 2020 din partea PNL. Europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi, susține ca este vorba de un fake news și ca PNL va fi reprezentat la alegerile locale de un membru PNL:”Informațiile…

- Presedintele considera ca in 2020 candidatul "dreptei unite" la Primaria Capitalei trebuie sa fie un membru PNL. "Se fac foarte mute speculatii in legatura cu candidatul PNL la Primaria Capitalei in 2020. Nu e momentul sa luam o decizie acum, dar e momentul sa incepem sa gandim o foaie de parcurs.…

- Prim-vicepresedintele PNL Sector 2, Viorel Catarama, a anuntat duminica, la conferinta filialei Bucuresti, ca vrea sa fie candidatul PNL la alegerile din 2020 pentru Primaria generala. Catarama sustine ca sunt colegi care ii propun sa faca o alianta cu Dacian Ciolos, pe care il numeste "un impostor…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca Ludovic Orban si Cristian Busoi, rivali in partid, au ajuns la o intelegere: Busoi va demisiona din fruntea organizatiei Bucuresti, dar va fi recompensat cu un loc eligibil pe lista pentru alegerile europarlamentare din 2019. Consilierul general Ciprian…