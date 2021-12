Stiri pe aceeasi tema

- Conform polițiștilor, pe DN 1, la ieșirea din Avrig spre Brașov, a avut loc o coliziune intre un microbuz transport marfa și un biciclist, pe sensul Sibiu – Brașov.In urma impactului, biciclistul, in varsta de aproximativ 35 de ani, a fost transportat la spital, fiind in coma.Echipajele de la Ambulanta…

- Spitalul din Tandarei, cladire declarata monument istoric, va fi modernizat. Dupa 126 de ani de la infiintare, in unitatea medicala au inceput lucrarile de reabilitare. Investitia cu fonduri europene se ridica la 10,7 milioane de lei.

- Rețeaua de clinici medicale veterinare Mobile Vet și farmacii veterinare Mobile Pet se extinde cu doua noi locații in București, de circa 142 metri patrați și 137 metri patrați, care urmeaza sa fie deschise in decembrie, respectiv anul viitor, prin doua tranzacții intermediate de compania de consultanța…

- Cushman & Wakefield Echinox Rețeaua de clinici medicale veterinare Mobile Vet și farmacii veterinare Mobile Pet se extinde cu doua noi locații in București, de circa 142 metri patrați și 137 metri patrați, care urmeaza sa fie deschise in decembrie, respectiv anul viitor, prin doua tranzacții intermediate…

- Accident cumplit. Cinci persoane și-au pierdut viața. Microbuz romanesc implicat intr-un accident in Ungaria ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Cinci persoane și-au pierdut viața marți, intr-un accident in care…

- Prima platforma de banking digital din Romania, George, iși extinde beneficiile non-bancare, disponibile in magazinul sau online, cu abonamente medicale individuale la Rețeaua de Sanatate Regina Maria Abonamentele pot fi accesate direct in magazinul George și beneficiaza de o oferta speciala in octombrie:…

- In data de 6 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1486 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 313 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala…

- In perioada 22 septembrie - 06 octombrie 2021 ATP Bus va rula in cadrul Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.ATP Trucks Automobile, compania romaneasca producatoare de autovehicule de transport rutier și persoane, inscrie autobuzul electric ATP Bus e-UpCity intr-o noua sesiune de prezentare,…