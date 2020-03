Business-ul cu flori și-a dublat cifra de afaceri în ultimii cinci ani Și pentru ca martie este luna debutului primaverii supunem atenției o afacere cat se poate de „frumoasa“. Astfel, potrivit estimarilor analiștilor KeysFin, afacerile cu flori au crescut considerabil in ultimii cinci ani, cu 96% fața de 2014 și cu 6% fața de 2017, ajungand la 330 milioane de lei in 2018. Cu alte cuvinte, business-urile din domeniul floral din Romania și-au dublat cifra de afaceri in ultimii cinci ani și vor continua sa creasca și in 2020, cu aproximativ 15%, pana la 450 milioane de lei. 830 de companii In ciuda unei consolidari in 2018, numarul companiilor care activeaza in domeniu… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De 1 Martie și de Ziua Femeii, vanzarile de flori vor aduce importatorilor și florariilor o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro, arata o analiza Frames. Cele mai cautate flori, in aceasta perioada, sunt cele specifice primaverii, precum ghioceii, freziile, zambilele, lalelele sau narcisele.…

- De 1 Martie și de Ziua Femeii, vanzarile de flori vor aduce importatorilor și florariilor o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro, arata o analiza Frames. Cele mai cautate flori, in aceasta perioada, sunt cele specifice primaverii, precum ghioceii, freziile, zambilele, lalelele sau narcisele.…

- Afacerile cu flori au crescut considerabil in ultimii cinci ani, cu 96% fața de 2014 și cu 6% fața de 2017, la 330 milioane de lei in 2018. Astfel, business-urile din domeniul floral din Romania și-au dublat cifra de afaceri in ultimii cinci ani și vor continua sa creasca și in 2020, cu aproximativ…

- Afacerile cu flori au crescut considerabil in ultimii cinci ani, cu 96% fața de 2014 și cu 6% fața de 2017, la 330 milioane de lei in 2018. Astfel, business-urile din domeniul floral din Romania și-au dublat cifra de afaceri in ultimii cinci ani și vor continua sa creasca și in 2020, cu aproximativ…

- Afacerile cu flori vor creste in 2020 cu aproximativ 15%, pana la 450 milioane de lei, potrivit estimarilor analistilor KeysFin. Conform sursei citate, afacerile cu flori au crescut considerabil in ultimii cinci ani, cu 96% fata de 2014 si cu 6% fata de 2017, la 330 milioane de lei in 2018. "Florile…

- pana la 450 milioane de lei, potrivit estimarilor analistilor KeysFin.Conform sursei citate, afacerile cu flori au crescut considerabil in ultimii cinci ani, cu 96% fata de 2014 si cu 6% fata de 2017, la 330 milioane de lei in 2018. "Florile nu sunt doar frumoase, ci pot fi si profitabile.…

- ​Afacerile cu flori au crescut considerabil în ultimii cinci ani, cu 96% fața de 2014 și cu 6% fața de 2017, la 330 milioane de lei în 2018. Astfel, business-urile din domeniul floral din România și-au dublat cifra de afaceri în ultimii cinci ani și vor continua sa creasca și…

- “Economia romaneasca da semne clare ca se apropie de finalul ciclului de creștere post criza. De la maximul istoric, de 29,6 mii de insolvențe atins in 2013 scaderea din 2019 este de 78% și estimam ca o data cu decelerarea economiei ar putea reprezenta minimul ciclului, urmand sa se stabilizeze in jurul…