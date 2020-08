Stiri pe aceeasi tema

- ”Turoperatorul IRI Travel a luat decizia de a oferi un voucher de reducere in valoare de 75 de euro de adult la achizitionarea unui sejur de minim cinci nopti in insula Thassos din Grecia incepand cu data 15 iulie 2020. Voucherul va putea fi folosit pentru o vacanta viitoare in orice destinatie operata…

- ”Turoperatorul IRI Travel a luat decizia de a oferi un voucher de reducere in valoare de 75 de euro de adult la achizitionarea unui sejur de minim cinci nopti in insula Thassos din Grecia incepand cu data 15 iulie 2020. Voucherul va putea fi folosit pentru o vacanta viitoare in orice destinatie operata…

- Agentiile de turism din Romania incearca sa se adapteze celor mai recente conditii impuse de Grecia cu privire la calatorii romani care trec prin punctul de frontiera Kulata-Promahonas si au venit cu solutii pentru ca turistii sa nu piarda vacantele deja rezervate sau platite. Turoperatorul…

- Turoperatorul IRI Travel anunța reluarea charter-ului cu autocarul pe litoralul Bulgariei, care se va desfașura din iunie și pana in data de 21 septembrie 2020. „Pana la finele lunii iunie plecarile vor fi bisaptamanale, iar din luna iulie și pana la finalul sezonului vom crește la trei curse pe saptamana.…

- Guvernul se asteapta ca economia sa se contracteze cu 12- in al doilea trimestru din 2020, dupa o scadere de 1,5- in primele trei luni ale anului. „Este necesar sa liberalizam politica privind vizele: daca o tara anuleaza cerintele pentru ucrainienii care o viziteaza, le vom anula si noi. Trebuie sa…

- Preturile in cea mai cautata statiune de la malul Marii Negre din Romania, Mamaia, variaza, in medie, de la 30 de euro/noapte de persoana la un hotel de 3 stele, la 120 de euro, pentru unul de cinci stele, dar in functie si de perioada aleasa, in timp ce in Costinesti, preturile pot cobori pana la 15…

- Vara lui 2020 vine cu noi provocari, dar aduce și oportunitați pentru turiștii care doresc sa se bucure de o vacanța. Astfel ca, IRI Travel, principalul turoperator pe destinația Bulgaria, a facut o analiza a prețurilor la cazarile din hotelurile de 3,4 și 5 stele din principalele stațiuni ale celor…

- Japonia nu a instituit un blocaj national, dar a emis stare de urgenta in aprilie, ceea ce a afectat lanturile de aprovizionare si companiile. Scaderea de 3,4% a produsului intern (PIB) in crestere in primele trei luni ale anului 2020 vine dupa o scadere de 6,4% in ultimul trimestru al anului 2019, situatie…