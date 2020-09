Stiri pe aceeasi tema

- Multi operatori de pe litoralul romanesc profita de faptul ca in acest an romanii nu pot sa plece in afara, pandemia fiind pentru ei o binecuvantare pentru a mari preturile. La schimb, romanii primesc „circ, balci, muzica de proasta calitate”, meniuri cu „multa shaorma, bere la pet”, precum si plaje…

- Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019, creditul neguvernamental a inregistrat o crestere de 3,6% (0,8% in termeni reali), pe seama avansului cu 6,1% al componentei in lei (3,2% in termeni reali) si a scaderii cu 1,3% a componentei in valuta exprimata in lei (scaderea a fost de 3,3% daca indicatorul…

- Romania risca sa fie data in judecata și exclusa din organizație, se arata in nota de fundamentare a unui proiect de hotarare de guvern repus in dezbatere dupa ce unul similar fusese pus in transparența decizionala la finalul anului trecut, dar nu a mai ajuns sa fie aprobat. Suma pe care Guvernul…

- "Pandemia de COVID- 19 a reliefat, o data in plus, nevoia reformelor coerente, a reconstructiei institutionale si a restabilirii increderii cetatenilor in institutiile statului, astfel incat serviciile publice sa fie eficiente, transparente si predictibile. Aceasta criza sanitara a demonstrat cat…

- Germania ridica salariul minim la 10,45 euro/ora ● Câti bani vor sa împrumute Finantele în anul 2020 ● Credite de miliarde de dolari, garantate cu zeci de tone de aur fals ● Uber cu microbuzul. Parlamentul a adoptat o lege care permite activitatea de ridesharing cu autovehicule de…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE, critica guvernul pentru licitația privind maștile de protecție destinate persoanelor vulnerabile. „Licitația mirosea a aranjament inca de la inceput”, susține Tariceanu.

- Tarifele reglementate la energie electrica vor scadea in medie cu 1,89% in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2020, urmand ca piata sa fie complet liberalizata de la 1 ianuarie 2021, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) remis, luni, potrivit Agerpres.

