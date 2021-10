Stiri pe aceeasi tema

- Primul-ministru Florin Cițu a anunțat ca prețurile la energia electrica vor fi plafonate, fara a o feri insa prea multe detalii. „Vom susține plafonarea prețurilor la energie”, a declarat premierul demis Florin Cițu, la finalul ședinței de Guvern de miercuri, lansand și un avertisment catre distribuitori…

- Profesorul Ana Stefanescu, prodecan al Facultatii de Drept si Administratie Publica din cadrul Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati, propune masuri de prevenire a hartuirii morale la locul de munca. Acestea au fost prezentate la UNELM FEST 2021.

- Ceea ce era vehiculat, a devenit oficial. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea numarul 73 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Hotararea este semnata de premierul Florin Cițu. Una dintre cele mai importante…

- S-a imbrațișat cu Orban, dar l-a tradat pentru Cițu. Europarlamentarul Gheorghe Falca va candida in echipa lui Cițu pentru un post de vicepreședinte PNL. „In final va spun ca susțin aceasta moțiune și voi fi vicepreședinte pentru fonduri europene. Vom fi alaturi de președintele Iohannis și premierul…

- "Este un mesaj sau un apel la responsabilitate. Sunt de acord cu mesajul presedintelui, este un mesaj care spune ca trebuie sa fim responsabili intr-un moment important pentru Romania. In acelasi timp, eu citesc mesajul ca in continuare putem sa gasim solutii, asa cum spun de cateva zile, in interiorul…

- ​"Nu vreau sa descoperim ca o parte din creșterea facturii la consumatorul final, și de asta am și chemat ANPC, se datoreaza din transferul unor ineficiențe ale companiilor de stat catre consumatorul final. Daca așa ceva se întâmpla și gasim așa ceva, vom lua cele mai dure masuri",…

- Avalanșa de majorari ale tarifelor la gaze și energie electrica impune necesitatea adoptarii de urgența a unor masuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili. Deși aceștia vor fi afectați de acum, Guvernul intenționeaza sa aplice masuri de protecție abia de anul viitor. In loc de 1 ianuarie 2022,…

- „BNR a prezentat raportul asupra inflației. Decizia Bancii Centrale de saptamana trecuta a fost de a nu crește dobanzile, ceea ce pentru mine arata ca aceasta creștere a prețurilor este temporara pentru ca daca Banca Centrala ar fi crezut ca este o creștere a prețurilor care sa fie permanentizata…