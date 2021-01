Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Vadan este fondatorul unei firme de IT si unul dintre antreprenorii care asteapta sa se vaccineze. Spune ca primul motiv este sanatatea personala, dar are incredere in vaccin si pentru familia sa.

- Cele mai multe companii (61%) se asteapta ca abia in 2022 sa atinga nivelul cifrei de afaceri din 2019, 15% estimeaza ca vor recupera in 2021 cifra de afaceri din acest an, in timp ce 23% estimeaza ca afacerile, in 2021, vor urma un trend stabil, nefiind influentati de efectele pandemiei.…

- Consiliul Concurentei a anuntat miercuri ca supune dezbaterii publice angajamentele propuse de 14 companii si de catre Asociatia Societatilor de Leasing Operational (ASLO) pentru a elimina ingrijorarile concurentiale care au condus la declansarea investigatiei privind o posibila intelegere pe pe…

- Zeci de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2 așteapta zile intregi intr-o zona tampon organizata la Spitalul de Urgența Galați pentru a fi transferate la spitale Covid. Transferul dureaza deoarece toate unitațile suport Covid sunt pline. In acest timp, bolnavii nu primesc tratament pentru Covid.…

- Vaccinurilor ltrebuie sa fie pastrate la rece, iar mai mult, vaccinul Pfizer pentru Covid-19 trebuie pastrat la temperaturi foarte scazute, ceea ce va fi o problema pentru țarile in curs de dezvoltare dar și pentru zonele rurale din lumea dezvoltata, comenteaza CNN, citata de Mediafax.

- Activitatea Consiliului Concurentei a riscat sa fie blocata printr-o modificare a legislatiei din domeniu, initiata, printre altele, pentru ca unii escroci sa poata proteja de amenzi anumite companii, a declarat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. El a participat…

- Compania aeriana germana Lufthansa a decis sa reduca costurile, pentru a face fata impactului pandemiei de COVID-19, anuntand marti ca va inceta sa mai ofere gustari gratuite pentru pasagerii de la clasa economy, incepand din primavara lui 2021, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos, si Liviu Rogojinaru, secretar de stat in Ministerul Economiei, participa joi la videoconferinta "IMM-urile in criza". Dezbaterea isi propuna sa raspunda la intrebari precum: de ce anume mai au nevoie firmele in actualul context? ce asteapta…