- Circa 100.000 de angajati din sectorul HoReCa vor fi concediati pana la finele anului, iar industria va suferi pierderi de trei miliarde de euro, ca urmare a restrictiilor decise de Guvern in contextul pandemiei de Covid-19, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Calin Ile, presedintele Federatiei…

- "Protestam pentru incriminarea HoReCa pentru raspandirea Covid. Credem in existenta acestui virus, intelegem gravitatea lucrurilor, dar nu putem sa fim de acord cu rezolvarea lucrurilor cu jumatati de masura sau fara o analiza argumentata a focarelor de infectie", scriu organizatorii pe pagina de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat luni seara la finalul sedintei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) ca au fost luate mai multe masuri pe care trebuie sa le respecte cetatenii care vin din tari cu un indice de infectare COVID-19 mai mare decat cel al Romaniei. Acest mecanism…

- Ordonanta de urgenta privind esalonarea datoriilor acumulate in perioada starii de urgenta va intra in prima lectura in sedinta de Guvern de joi a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Stiu ca pentru 25 octombrie au existat ingrijorari si foarte multe companii ne-au abordat si ne-au…

- La propunerea medicilor, Guvernul Orban analizeaza reimpunerea starii de urgenta in zonele in care epidemia a luat amploare, sustin surse politice pentru Adevarul. Urmeaza zile decisive: daca pana la finalul saptamanii Romania nu va intra din nou pe o panta descendenta, ne intoarcem la restrictii pentru…