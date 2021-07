Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati duminica la urne pentru a-si alege noul Parlament. Update. Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, si-a exercitat dreptul la vot. „Aceste alegeri sunt despre puterea oamenilor, nu despre puterea politicienilor.…

- Opt tineri voluntari din mai multe tari din Europa isi vor impartasi experientele traite in tara noastra, in cadrul activitatii "Biblioteca Vie", organizata duminica la Panciu de Asociatia "Lumea lui Pinocchio" din localitate, in colaborare cu Asociatia ART Fusion din Bucuresti, au informat organizatorii.…

- România are de facut o consolidare bugetara fara sa loveasca refacerea economiei, iar aceasta ar fi o trasatura ghid pentru constructia politicii macroeconomice, a declarat la Predeal, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, prezent la conferința organizata de Piata Financiara. În…

- DEX (2009) - DIÁSPORA s. f. 2. P. ext. Grup etnic aflat în afara granițelor țarii de origine. [Pr.: di-a-] – Din fr. diaspora. PAS va plati pentru includerea pe locul 10 în lista a Nataliei Davidovici, nu doar cu pierderea susținerii din partea intelectualitații…

- Forever Hit, singurul mare festival care va avea loc anul acesta, indiferent de scenarii. Deși previziunile sunt pozitive, fapt subliniat și de vicepremierul Romaniei, Dan Barna, care a prezentat astazi noile relaxari de restricții, organizatorii marelui eveniment iau in calcul orice limitare stabilita…

- In 1985, Oana Sarbu castiga trofeul "Steaua fara nume", iar in 1986, "Premiul Tineretii" la Festivalul "Mamaia 39;86".Oana Sarbu n. 13 mai 1968, Bucuresti, Romania este o cantareata de muzica usoara si actrita romana.Este fiica lui Romulus Sarbu, unul din membrii celebrului cuplu comic fantezist Anton…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca, incepand de astazi, toti romanii care vor sa se vaccineze anti-COVID o vor putea face fara sa se mai programeze, fiind asigurate dozele necesare de ser. „Incepand de astazi, in Romania, si nu cred ca exista un alt exemplu in Europa, va puteti vaccina, puteti sa mergeti…

- Pe cat de frumoși sunt moldovenii, pe atat de urați le sunt politicienii, exact ca-n Romania. Afirmația a fost facuta de cunoscutul prezentator TV roman Dan Negru. Intr-o postare pe o rețea de socializare, Dan Negru a precizat ca nu este implicat in nicio campanie electorala pentru alegerile…