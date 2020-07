Stiri pe aceeasi tema

- O prima zi de discutii intense a avut loc vineri intre cei 27 de lideri ai Uniunii Europene (UE) pentru a incerca sa degajeze un compromis in privinta uriasului plan de relansare de 750 de miliarde de euro, in special din partea tarilor asa-zise "frugale", comenteaza AFP. A fost pentru prima…

- Pandemia a ridicat spalatul pe mâini la rang de arta, dar a si relevat lacunele economiei locale: România nu mai are de 16 ani nicio fabrica de sapun solid, totul vine din import.​ ● Protecția Consumatorului intra peste sute de service-uri auto din toata țara, dupa primirea unor reclamații.…

- O zi fara apa. Primele cartiere care fac transferul de la conductele vechi la conducte noi de apa: Astra, Florilor si Scriitorilor Furnizarea apei va fi intrerupta marti, 7 iulie 2020, in cartierele Astra, Florilor și Scriitorilor din Brasov, pentru cuplarea la rețeaua publica de…

- Brigitte sustine ca isi asuma toata vina si regreta faptul ca Robert nu intelege ca aceasta ii doreste doar binele. Mai mult decat atat, aceasta a adaugat ca il iubeste foarte mult, chiar daca nu a stiu sa arate. Citeste si: Robert, fiul lui Brigitte Pastrama, dezvaluiri cutremuratoare. A…

- Patru elevi din județul Brașov au fost eliminați, luni, din examenul de Bacalaureat dupa ce au fost prinși incercand sa fraudeze la proba de limba romana. Conform metodologiei, aceștia nu mai au voie sa susțina examenul anul acesta. Conform reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Brașov,…

- Marcel Ciolacu , aflat in dialog cu realizatorul emisiunii „Romania 9 „, a raspuns la cateva intrebari provocatoare. Mai jos va redam discutia pe care au avut-o liderul PSD si Ionuț Cristache: Marcel Ciolacu: Eu in schimb sunt un om de constructie, nu sunt un om, sentimentul de ura pentru mine nu exista…

- Iata ce a postat Violeta Alexandru pe Facebook: „3 ore și jumatate in audiere la comisiile parlamentare dominate de PSD . Un PSD odihnit și agresiv. Subiectul: activitatea Ministerului Muncii in legatura cu plecarea romanilor sa munceasca in strainatate in activitați sezoniere. Intrebarile nu au vizat…

- Liderul grupului europarlamentar al Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a revenit marti in Parlamentul European, dupa aproape doua luni de absenta din motive de sanatate, informeaza politico.eu.Weber, care conduce cel mai puternic grup politic din legislativul european, a postat…