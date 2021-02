Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, anunta ca proiectele referitoare la suspendarea PUZ-urilor de sector vor fi votate de consilierii liberali si precizeaza ca primarul general, Nicusor Dan, a fost de acord cu reducerea termenului de suspendare propus de la doi ani la trei luni. …

- Consilierii județeni au votat principalele proiecte de dezvoltare ale județului Iași. Investițiile in Aeroportului Internațional Iași se va face dupa scenariul 2 din Master Planul Integrat pentru realizarea obiectivului de investiții. Acesta presupune construirea de facilitați suplimentare și creșterea…

- Imagini de la protestul de la Mintia Protestele continua in Valea Jiului, luni dimineata. Sute de mineri s-au adunat in fata sediului Complexului Energetic Hunedoara pentru a-si cere drepturile restante. Este vorba despre salarii, tichetele de masa - restante de 10 luni, decontarea transportului -…

- Proiectul Magistralei 6 pana la aeroportul Otopeni este reevaluat deoarece metroul ar face pana la Gara de Nord 35 de minute, ar avea 14 opriri si nu ar face legatura cu viitorul terminal, in timp ce durata calatoriei cu trenul este de doar 20 de minute, a transmis Ministrul Transporturilor, Catalin…

- Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, se va afla miercuri intr-o vizita oficiala in Romania. Vizita are loc in contextul celebrarii, in 2021, a 140 de ani de relatii diplomatice Romania - Spania. Totodata, vizita va pregati prima reuniune comuna a celor doua guverne, planificata…

- Premierul maghiar Viktor Orban l-a felicitat pe Florin Citu cu ocazia alegerii sale in functia de prim-ministru al Romaniei prin intermediul unei scrisori, transmite Hungary Today. „Sunt convins ca o colaborare intre Romania si Ungaria bazata pe respectul reciproc va putea contribui semnificativ, in…

- Relatia primarului general al Capitalei cu Guvernul si cu PNL este una foarte corecta, iar consilierii generali vor sustine proiectele lui Nicusor Dan, "care are nevoie de sprijin pentru a corecta toate greselile pe care PSD le-a facut in Bucuresti", a declarat joi presedintele PNL Bucuresti, Violeta…

