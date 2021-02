Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca astazi Comitetul Național pentru Situații de Urgența a propus ca firmele care nu respecta masurile de prevenire a pandemiei sa aiba activitatea suspendata temporar. El a spus ca va propune o perioada de minimum doua saptamani de suspendare a activitații acestor firme,…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat sambata mai multe masuri in sistemul sanitar, intre care infiintarea unui fond national pentru siguranta pacientilor in spitale si schimbarea strategiei de vaccinare, potrivit Agerpres. „In primul rand avem nevoie de cateva masuri urgente in fiecare spital,…

- Vlad Voiculescu a anuntat primele masuri dupa incendiul de la Matei Balș Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. FOTO: gov.ro. Ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat aseara primele masuri dupa incendiul de la Institutul "Matei Bals". Între acestea se…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a anunțat, intr-o conferința de presa susținuta sambata seara, patru „masuri urgente” care urmeaza sa fie implementate, in urma tragediei de la Matei Balș, soldate cu șase decese. El a promis inființarea unui fond național pentru siguranța pacienților, destinat…

- Operationalizarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere (CNIR) ocupa primul loc in prioritatile noului ministru al Transporturilor, Catalin Drula, care a facut apel la toti profesionistii din domeniu, fie ca lucreaza la stat sau la privat, sa ia parte la o „aventura frumoasa”, aceea de a transforma…

- Peste 200 de cetațeni romani care voiau sa revina in țara sunt blocați de aproape 24 de ore la granița dintre Marea Britanie și Franța, la Dover, potrivit ziare.com. Aceștia urmau sa tranziteze Franța, in drumul lor spre Romania.Dupa trecerea vamii engleze, romanilor nu li s-a mai permis și tranzitarea…

- Comisia Europeana critica dur Guvernul PNL pentru planul de cheltuire a celor 30 de miliarde de la UE. Comisia Europeana a criticat dur documentul propus de guvernul Orban pentru atragerea celor 30 de miliarde de euro de la UE pentru relansarea economica, au declarat surse politice. Comisia a reproșat…

- Remus Lapușan, candidat PRO Romania la Camera Deputaților ne-a acordat un scurt interviu referitor la Planul de Redresare și de Reziliența. Zilele trecute președintele Iohannis și premierul Ludovic Orban au prezentat Planul de Redresare și de Reziliența, prin care ne anunța ca vom primi foarte multe…