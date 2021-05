Stiri pe aceeasi tema

- ​Evitarea erorilor ● Ce pierzi când cauți sa câștigi mereu? ● Închirierea locuințelor cu risc la cutremur, pregatita sa fie interzisa. Primarii, directorii de școli și șefii spitalelor, policlinicilor și dispensarelor, obligați sa identifice clasa de risc seismic a cladirilor din aria…

- "Avem in programul de guvernare masurile pentru antreprenoriat, program pe care deja il aplicam. Masurile pentru antreprenoriat vizeaza pe de o parte reducerea poverii administrative, digitalizarea administratiei publice este un element foarte important, ca de acolo ne vine aceasta povara si trebuie…

- Seful fortelor de ordine din Minneapolis a declarat luni in fata juratilor ca Derek Chauvin a "incalcat regulile" si "valorile" politiei in timpul arestarii lui George Floyd, informeaza AFP preluat de agerpres. Sa ingenunchezi pe gat "ar putea fi rezonabil in primele cateva secunde pentru a-l controla,…

- Alin Stoica, președinte al Filialei PLUS Sector 6, este de profesie avocat (absolvent al Facultații de Drept din cadrul Universitații București) și are experiența atat in ceea ce privește interpretarea și aplicarea actelor normative, cat și a elaborarii acestora. Pentru o perioada de doi ani (2016 –…

- „USR PLUS București il propune pe Alin Stoica pentru funcția de prefect al Capitalei. USR PLUS ințelege sa respecte cu responsabilitate mandatul politic dat de bucureșteni ca principala forța politica in care aceștia au incredere, reconfirmata la alegerile parlamentare, asigurand monitorizarea și susținerea…

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi, intr-o postare pe Facebook , ca planuiește o serie de reforme in aparatul public, ANAF, salarizare și pensii și o restructurare a companiilor de stat, aflate pe pierderi de 30 de ani. ”Ce urmeaza in 2021? Reforma și investiții! (…) Este nevoie de reforma! Reforma…