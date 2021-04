Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode, ministrul de Interne: De 1 Mai, e posibil sa mergem fara masca pe plaja. Autoritațile pun in discuție posibilitatea de a merge fara masca la plaja de 1 Mai. O astfel de masura ar putea fi pusa in discuție și in cazul slujbei de Paște. In plus, se introduc condiții pentru romanii care vor…

- CHIȘINAU, 26 mart – Sputnik. Ambasadorul Chinei, Zhang Yinghong, l-a anunțat pe premierul interimar, Aureliu Ciocoi, ca Guvernul chinez va dona Republicii Moldova „un lot impunator de doze de vaccin anti-COVID”. © Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaRuxanda Glavan: Traim cele mai negre…

- Guvernul a adoptat, joi, in prima lectura un proiect de lege care sa permita suspendarea activitații cluburilor și restaurantelor care nu respecta regulile anti-Covid, anunța ministrul de Interne, Lucian...

- Deși in acest moment, pe platforma de programare la vaccin, este aglomerație la inscriere, nu se știe cum vor reuși sa convinga aujtoritațile inca 7,7 milioane de adulți sa se imunizeze impotriva COVID-19 pe langa cei 2,3 milioane vaccinați deja sau care au cerut serul, potrivit Europafm. Pentru o imunizare…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, marti, ca Guvernul va decide reintoarcerea unor jandarmi de la paza unor obiective in sistemul lor de pregatire, precum si trecerea politiei locale din nou la primarii. „Maine va veni cu doua propuneri in hotararea CNSU. Aceasta hotarare va fi transpusa…

- Guvernul portughez a anuntat sambata ca va prelungi pana la 1 martie suspendarea zborurilor catre si dinspre Brazilia si Regatul Unit, pentru a putea tine sub control explozia cazurilor de COVID-19 si propagarea noilor variante ale coronavirusului, relateaza AFP. ''In contextul…

- Sindicatele politistilor organizeaza, miercuri de la ora 10,00 un nou protest in fata Ministerului de Interne si a mai multor prefecturi din tara. Reprezentanții polițiștilor au declarat ca actiunile vor inceta doar dupa ce Guvernul renunta la masurile de austeritate. „Nu mai acceptam sa fim bataia…