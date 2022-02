Stiri pe aceeasi tema

- Daca trupele rusesti ajung sa fie stationate in Ucraina, cel mai rau scenariu, atunci trupele NATO si ale Rusiei vor fi in proximitate stransa de-a lungul frontierelor Poloniei, Slovaciei, Ungariei si Romaniei ceea ce ar reprezenta o situatie de securitate ingrijoratoare pe care Atlantic Council o evaluaza…

- Soferul camionului care a provocat teribilul accident de la Baltati cu 7 morti avea in tahograf un card care nu ii apartinea lui, ci fiului primarului din Dumesti. Ziarul de Iasi a discutat sub protectia anonimatului cu soferi care fac curse la balastierele din judet. Acestia au explicat ca in mod normal…

- Numarul noilor infectari este azi cu 127 mai mare fața de marți. Marți erau anunțate 1.144 de cazuri noi, iar miercuri sunt 1.271. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat și 33 de decese. Un deces a fost inregistrat la categoria de varsta 20-29 ani. Pana astazi, 29 decembrie, pe teritoriul Romaniei au…

- Primariile din Romania au cheltuit peste 27 de milioane de lei prin achiziție directa pentru iluminatul festiv din acest an, potrivit datelor incarcate in sistemul electronic de achiziții publice, arata o analiza HotNews. Comunele care au cele mai mari contracte pentru iluminatul festiv, prin achiziție…

- Consilierul pentru securitate naționala, Jake Sullivan, a avut o convorbire telefonica cu consilierul prezidențial pentru securitate al Romaniei, Ion Oprisor, „pentru a consolida cooperarea puternica dintre cele doua țari in probleme de aparare, reziliența și securitate cibernetica”, anunța Casa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron drept „o provocare” exercitiile militare efectuate de SUA si NATO in Marea Neagra, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, a informat Agerpres . In convorbirea cu presedintele…

- Aproape 70% din cazurile de COVID-19 raportate in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, arata datele publicate miercuri de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), conform Agerpres. Analiza INSP pentru saptamana 1-7 noiembrie 2021: 31.1% din totalul cazurilor s-au inregistrat…