Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut vineri cu 70 de centi, sau cu 0,9%, pana la 78,85 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 84 de centi, sau cu 1,09%, la 76,15 dolari pe baril. Pretul petrolului Brent a incheiat…

- China a anuntat 140 de noi cazuri confirmate de COVID la 24 decembrie, in crestere de la 87 cu o zi inainte, a declarat autoritatea de sanatate a tarii, citata de Reuters.Dintre noile infectii, 87 au fost cu transmitere locala, potrivit unui comunicat al Comisiei Nationale de Sanatate, comparativ cu…

- Virusul va deveni in schimb „endemic”, scazand in cele din urma in severitate și așezandu-se pe fundalul vieții obișnuite de zi cu zi. Tulpini diferite de gripa au urmat modele similare pe parcursul ultimelor secole, de la pandemia de gripa spaniola din 1918 la cea de gripa porcina din 2009.Covid va…

- In Romania sunt 1.149 de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. In Timiș sunt aproape 100 de cazuri din 630 de teste. La nivel național au fost raportate 66 de decese, dintre care opt anterioare intervalului de referința. A murit și un copil de un an din județul Mureș, care prezenta…

- Ccazurile zilnice ar atinge 275.793 daca China ar urma aceeasi abordare ca Marea Britanie si 454.198 daca ar imita Franta, se mai arata in studiu. ''Estimarile au dezvaluit posibilitatea reala a unui focar colosal, care aproape sigur ar induce o povara inabordabila asupra sistemului medical”, se arata…

- Compania farmaceutica americana a semnat un acord cu un grup susținut de ONU pentru a permite altor producatori sa fabrice medicamentul sau experimental anti-COVID-19, o decizie in urma careia tratamentul ar putea deveni disponibil pentru mai mult de jumatate din populația lumii, relateaza AP . Reprezentanții…

- Pe masura ce valurile de infectare cu varianta Delta a SARS-CoV-2 incetinesc in multe regiuni de pe glob, oamenii de știința analizeaza cand și unde va face Covid-19 tranziția la categoria de boala epidemica in 2022 și dupa anul viitor, potrivit interviurilor efectuate de Reuters cu zeci de experți…

- China a inregistrat in acest an o creștere a persoanelor infectate cu gripa aviara, ceea ce provoaca ingrijorari legate de apariția unei mutații a tulpinei care circula pana in prezent și care a facut ca virusul sa fie mai contagios, informeaza Reuters.