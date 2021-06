Stiri pe aceeasi tema

- Arthur, „cel mai mare” urs brun din Romania, a fost impușcat de prințul Emmanuel de Liechtenstein la o partida de vanatoare, au declarat miercuri doua ONG-uri. Garda de mediu a deschis o ancheta. „Arthur avea 17 ani și era cel mai mare urs observat in Romania și probabil in Uniunea Europeana”,…

- Activiștii din Romania susțin ca blana ursului Arthur, care ar fi fost vanat de prințul din Austria, este acum la prelucrare la un tabacar din Targu Secuiesc, care n-a avut de-a face vreodata cu o piele atat de mare.

- Ministrul Tanczos Barna susține ca a oprit orice varianta de aducere a unor persoane straine care sa impuște animalele care fac victime și pagube. Incepand de acum, doar personalul tehnic al asociațiilor care se ocupa de fondurile de vanatoare poate ucide urșii, iar valabilitatea derogarii este acum…

- „Prinț din Liechtenstein acuzat ca a impușcat cel mai mare urs din Romania”, este titlul folosit de junaliștii britanici de la The Guardian, care au prezentat cazul ursului Arthur ucis intr-o zona protejata din Carpați. Grupurile ecologiste Agent Green din Romania și ONG-ul austriac VGT l-au acuzat…

- Și prinții pot fi extradați, și prinții trebuie anchetați și supuși forței legii, afirma deputatul USR PLUS Iulian Bulai, despre printul Emanuel von und zu Liechtenstein, care este acuzat, in prezent, de organizatiile Agent Green si VGT din Austria, ca a ucis ilegal cel mai mare urs din Romania,…

- Intr-o conferința de presa de miercuri seara, ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat ca sunt deja in curs doua anchete pentru a stabili daca a fost respectata legea in cazul partidei de vanatoare la care a participat, in martie, prințul austriac Emanuel von Liechtestein, care a impușcat, din greșeala,…

- Ursul uriaș Arthur a fost impușcat de un prinț austriac la Ojdula, județul Covasna, intr-o arie naturala protejata, semnaleaza ONG-ul Agent Green intr-un comunicat postat pe site-ul oficial. Prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein ar fi venit in Romania in luna martie, și, contra unei taxe…