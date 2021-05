Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare anti-covid din Romania, conform autaritaților, merge foarte bine. Coordonatorul campaniei, Valeriu Gheorghița a facut astazi un anunț important legat de acest subiect. In același timp autoritațile au anunțat eforturi considerabile pentru a vaccina cat mai multa lume. Campania de…

- PPreședintele Klaus Iohannis a declarat marți, intr-o conferința de presa, ca atunci cand dozele de vaccin disponibile vor fi suficiente, ar putea „sa existe o incurajare pentru cei care s-au vaccinat”. Drept orizont de timp, șeful statului a avansat finalul primaverii sau luna iunie.„Incurajarea vaccinarii…

- Fiecare centru de vaccinare va avea afișat, din 1 aprilie, tipul de vaccin pe care il folosește, spune medicul Valeriu Gheorghita. Totodata, din 13 aprilie se deschid alte 125 de cabinete de vaccinare. Centrele de vaccinare vor afișa, din 1 aprilie, vaccinul pe care il folosesc Astfel, din 1 aprilie…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii a transmis, marti seara, ca sunt peste 1.5 milioane de persoane vaccinate, iar ”campania de vaccinare merge bine”. ”Campania de vaccinare merge bine! 1.5 milioane persoane vaccinate”, a transmis, marti seara, CNCAV. Citește și: Cand interesul de…

- Legea bugetului de stat si pe cea a asigurarilor sociale, promulgate Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Guvernul are bugetul de stat pe care si l-a dorit. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni atât Legea bugetului de stat, cât si pe cea a asigurarilor sociale pe acest…

- Romanii care vin in tara sunt nemultumiti ca, desi au un test negative, trebuie sa stea in carantina. Din cauza acestei situatii, unii si-au pierdut cumpatul. Seful DSP Arad a explicat situatia.

- Un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research și Verifield a verificat, in perioada 13 ianuarie - 3 februarie 2021, modul in care este perceputa campania de vaccinare anti-Covid19.Campania de vaccinare in Uniunea Europeana92.6% dintre romani au auzit de campania de vaccinare a populației impotriva…

- „Un impact probabil o sa apara, o sa vedem cum sunt urmatoarele 14 zile. Ati vazut ca sunt putine tari care au tinut scolile inchise. In acelasi timp, noi suntem intr-un scenariu acum si trebuie sa subliniez ca scenariile folosite de unu la suta si trei la suta in scoli, daca informatia mea este corecta,…