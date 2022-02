Stiri pe aceeasi tema

- „Cu toata stima și respectul fața de militarii moldoveni, puțini la numar și prost echipați, dat bine intenționați, nu ei sunt soluția securitații naționale la moldoveni. Soluția este „umbra” unui frate mai mare. Ne tot fâsâim cu „neutralitatea”. De secole…

- Poliția de Frontiera, sub coordonarea DIICOT, efectueaza 13 percheziții domiciliare in Iași și s-au pus in executare 17 mandate de aducere. ”In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei de Frontiera, sub coordonarea procurorilor DIICOT din cadrul Structurii Teritoriale Iasi, desfasoara…

- Este vorba despre liceul Pro Success, situat in sectorul Botanica. Cladirea a fost abandonata, iar acum se transforma intr-o instituție de invațamint exemplara. Datorita eforturilor depuse de Primaria municipiului Chișinau, instituția iși va relua activitatea. Liceul „Pro Succes” este prima scoala din…

- Procurorii spun ca agenții de frontiera deschideau dosare penale la Pachetul de pe langa Tribunalul Timis si autorizau colaboratori sub acoperire pentru a dovedi presupusele fapte.In realitate, aceștia, sub coordonarea politistilor de frontiera, transportau migranti care treceau ilegal granita Romaniei…

- Lucrarile de reparație a nodului rutier din preajma orașului Balți pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Balți – Chișinau – Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 133,71 inregistreaza un progres de execuție de circa 65%. Despre aceasta a anunța Administrația de Stat a Drumurilor, transmite Noi.md…

- Miercuri, 24 noiembrie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Sibiu, efectueaza 4 percheziții domiciliare, in județele Sibiu, Galați și Arad, la persoane banuite ca ar face parte dintr-o grupare infracționala…

- VIDEO| PERCHEZIȚII la persoane banuite de TRAFIC de migranți: Sume intre 2.000 și 4.000 de euro, pentru a-i duce in Germania PERCHEZIȚII la persoane banuite de TRAFIC de migranți: Sume intre 2.000 și 4.000 de euro, pentru a-i duce in Germania Astazi, 24 noiembrie, polițiștii Brigazii de Combatere a…

- Percheziții inopinate in celulele deținuților din Penitenciarul nr.13-Chișinau. Funcționarii au depistat și ridicat din diferite ascunzișuri mai multe obiecte și substanțe interzise cum ar fi telefoane mobile și accesorii pentru acestea, seturi carți de joc, bauturi alcoolice și materie prima destinata…