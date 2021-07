Stiri pe aceeasi tema

- Crește presiunea in Franța pentru a impune vaccinarea contra Covid personalului medical. Prim-ministrul Jean Castex trebuie sa primeasca in aceasta saptamana președinții de grup parlamentar și reprezentanți ai aleșilor locali pentru a discuta, intre altele, și aceasta chestiune. Guvernul lucreaza la…

- Guvernul italian a declarat ca va limita utilizarea vaccinului AstraZeneca la persoanele cu varsta peste 60 de ani, dupa ce o adolescenta care a primit acest vaccin a murit din cauza unei forme rare de coagulare a sangelui. Camilla Canepa a murit joi, 10 iunie, la varsta de 18 ani, dupa ce i s-a administrat…

- Sucevenii din mediul rural sint, in continuare, reticenți in a se vaccina anti-COVID. Purtatoarea de cuvint a Direcției de Sanatate Publica Suceava, Gabriela Bancila a declarat, la Radio Top: „Paradoxul este acela ca in comunitațile rurale oamenii au fost de la inceput mai relaxați, poate și pe baza…

- Expertul Universitații Babeș-Bolyai UBB în sanatate publica Razvan Cherecheș a explicat ca probabilitatea ca cineva sa se poata infecta și sa tranmsita infecția este foarte mica, daca acea persoana s-a vaccinat complet. Vaccinarea anti-COVID-19…

- Presedintele Klaus Iohannis va vizita, joi, centrul de vaccinare anti-COVID de la Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu" din Constanta. Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita sefului statului va avea loc la ora 12,00, informeaza Agerpres. Guvernul a anuntat ca la aceasta…

- In comuna Ciugud a fost lansata, astazi, 4 mai 2021, campania „Vaccinare la poarta ta!”, inițiativa ce are ca scop stimularea vaccinarii in zona rurala și sprijinirea persoanelor care doresc sa se vaccineze. Astfel, orice persoana, cu varsta peste 18 ani, poate sa se programeze on-line, telefonic sau…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a anunțat ca din 4 mai se va incerca un proiect-pilot prin care oricine dorește se poate vaccina in cele 11 spitale militare din țara, non-stop. Nicolae Ciuca a declarat, la Digi 24, ca proiectul de vaccinare non-stop in spitalele militare va dura o saptamana. „Incepand…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații, suma crește la 40 de lei/ inoculare, fața de 30 de lei cat fusese stabilit initial. Acest tarif cuprinde consultatia medicala realizata de medicul de familie, administrarea serului, precum si monitorizarea si raportarea reactiilor adverse postvaccinare.…