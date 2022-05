Stiri pe aceeasi tema

- Decizia privind amanarea pentru 9 luni a ratelor la banci pentru cetatenii si companiile care se confrunta cu dificultati financiare a fost luata dupa discutii cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, si cu Ministerul de Finante, a precizat, marți, premierul Nicolae Ciuca.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca actul normativ cu privire la posibilitatea amanarii ratelor la banca de catre romani este finalizat, dar ca nu a fost nevoie sa fie adoptat, deocamdata, pentru ca "nu a fost o urgenta". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Finanțelor: Amanarea ratelor la credite ramane in analiza. Bancile sunt deschise la refinantari sau amanari voluntare Masura privind amanarea ratelor la credite ramane in continuare in analiza, dar indemnul meu este sa ne adaptam toti la ceea ce ne ofera piata, deoarece sistemul bancar este…

- Masura privind amanarea ratelor la credite ramane in continuare in analiza, dar indemnul meu este sa ne adaptam toti la ceea ce ne ofera piata, a declarat ministrul Finantelor, Adrian Caciu.

- Masura privind amanarea ratelor la credite ramane in continuare in analiza, dar indemnul meu este sa ne adaptam toti la ceea ce ne ofera piata, deoarece sistemul bancar este deschis la refinantari si chiar la amanari voluntare, a declarat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Adrian…

- Masura privind amanarea ratelor la credite ramane in continuare in analiza, a declarat joi ministrul Finantelor, Adrian Caciu, indemnandu-i pe romani sa se adapteze la oferta pieței. El a aratat ca sistemul bancar este deschis la refinantari si chiar la amanari voluntare a plații ratelor.

- Premierul Nicolae Ciuca a spus ca inca nu a fost luata o deciziei in ceea ce privește amanarea plații ratelor de la banci. Intrebat luni seara de ce din pachetul Sprijin pentru Romania lipsește masura amanarii plații ratelor pentru o perioada de 12 luni, premierul Nicolae Ciuca a spus: „Este o masura…

- Liderii Coalitiei se reunesc intr-o sedinta pentru a purta ultimele discutii pe tema masurilor economice si sociale din pachetul „Sprijin pentru Romania”, prin care vor fi ajutate persoanele cu venituri reduse, IMM-urile, administratia locala, dar si diferite categorii socio-profesionale, cum sunt agriculturii…