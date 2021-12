Stiri pe aceeasi tema

- Revelionul se apropie repede, iar romanii și-au facut din timp rezervații pentru a fi siguri ca nu raman pe dinafara. Cea mai cautata destinație este Valea Prahovei. Hotelierii au pregatit pachete turistice oferind oaspeților mancaruri tradiționale, muzica live și experiențe de neuitat. Cat vor cheltui…

- Ministrii Energiei din tarile membre ale Uniunii Europene se intalnesc joi pentru a discuta cum sa raspunda la preturile ridicate la gaze naturale si electricitate, in conditiile in care statele membre au inca diferente de opinie cu privire la necesitatea reformarii regulilor din sector, transmite…

- Avem un buget public fragil, care nu ne permite sa asiguram bunuri publice de baza cetațenilor României ni nici sa nu ne putem înzestra din punct de vedere strategic și militar, a declarat profesorul Daniel Daianu, în cadrul unui eveniment organizat de Oxygen Events. Potrivit acestuia,…

- Daniel Muresan Mulți dintre voi va amintiți de schița „Telegrame” a lui Caragiale. Costachel Gudurau il anunța pe primul-ministru ca prefectul Raul Grigorescu l-a injurat cu „dumnezau mami” și l-a luat la palme in „cafine central”. Mai adauga „viața onorul nesigure” și „tremur viața me, nu mai putem…

- Carpoint, o companie din Germania ce este specializata in modificari spectaculoase de automobile, vinde pe site-ul sau mai multe modele modificate ale producatorului Dacia. Iar cel mai scump vehicul vandut este un Duster Pick-Up.

- Din cauza crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19, vanzarile de paracetamol, unul dintre medicamentele folosite de medici in protocolul terapeutic pentru cazurile usoare, au crescut semnificativ, in acest an, avansul fiind undeva la 20%, dupa cum raporteaza companiile prezente pe piața. In…

- Potrivit Asociației Internaționale a Apei, consumul global de apa imbuteliata s-a ridicat, spun cifrele oficiale, la 108 miliarde de galoane, adica aproximativ 408 mld litri (1 galon = 3,78 litri N.red) in 2020, iar consumul pe cap de locuitor a fost de aproape 53 litri, cu cca 7 litri mai mult decat…

- Lucrarile de constructii au scazut in Uniunea Europeana in luna august, iar Romania se numara printre tarile membre cu cel mai mare declin al lucrarilor de constructii atat de la o luna la alta cat si in ritm anual, arata datele publicate, marti, de Eurostat, informeaza Agerpres. Conform acestor…