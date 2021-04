Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) Raed Arafat a comparat situația Romaniei privind rata de mortalitate din cauza COVID-19 la 10.000 de locuitori cu cea a altor țari. Romania are o rata de mortalitate din cauza COVID-19 de 12 cazuri la 10.000 de locuitori, astfel ca țara noastra…

- In urma cu putin timp, in aceasta dimineata, Alin Stoica, prefectul Capitalei a declarat la Digi 24 ca au fost aplicate sanctiuni si pentru unii dintre participantii la protest dar si pentru organizatori.In Capitala o parte a celor care au fost la protest au eliberat piata in jurul orei 04.00.Circa…

- Potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), industria informației și comunicațiilor era, in 2018, cel mai bine platit sector din UE. Un nivel ridicat al salarizarii se inregistreaza in domeniul activitati financiare si de asigurari. Desi era in 2018 cel mai bine platit sector…

- Nationala de handbal masculin are programata reunirea, in 4 martie, la Bucuresti, pentru dubla cu Kosovo, din preliminariile CE2022. Meciurile vor avea loc in 10 si 14 martie. Romania ocupa locul 2 in grupa 8 a preliminariilor CE2022, cu 2 puncte, dupa liderul Suedia, cu 4. Muntenegru are tot 2 puncte,…

- București, 17 februarie 2021.PRIMER trage un semnal de alarma: “Nu se pot fabrica vaccinuri și medicamente de ultima generație in țara, Romania are de recuperat un decalaj tehnologic de cel puțin 10 ani fața de Europa Centrala. De fapt, fara lideri vizionari care sa ințeleaga importanța strategica a…

- Factura umflata la gaze: Cum a fost prins un client la mijloc, între doua mari companii care își disputa piața liberalizata ● Culisele reportajului Recorder de la Apele Române. Interviu cu Alex Nedea ● Bloomberg: Viața va reveni la normal peste 7 ani, când 75-85% din populația…

- Deloitte a anuntat miercuri ca a asistat asiguratorul austriac Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) in preluarea businessurilor grupului olandez Aegon din domeniul asigurarilor de viata si non-viata, al pensiilor private si al managementului de active din Ungaria, Polonia, Romania…

