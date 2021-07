Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca și Alexandre Eram construiesc un hotel in centrul Clujului. Numele celei mai cunoscute știriste a țarii, rostit in ședința Comisiei de Urbanism a municipiului, l-a facut pe insuși primarul Emil Boc sa sara in sus de bucurie. Andreea Esca și Alexandre Eram au inaintat autoritaților locale…

- Locuitorii din orașul București și din județele Cluj, Sibiu și Brașov sunt in fruntea topului privind campania de vaccinare din Romania. Potrivit statisticii, persoanele din categoria de varsta 60 – 69 de ani s-au vaccinat in proporția cea mai mare. Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național…

- Datele centralizate de autoritati arata ca aproximativ 25% din populatia eligibila la nivel national a fost vaccinata impotriva infectiei provocate de SARS-CoV-2, la acest procent adaugandu-se persoanele care au obtinut imunitate dupa ce au trecut prin boala. In topul judetelor cu rata ridicata de vaccinare…

- Am inaugurat prima cursa Iași – Londra, pe aeroportul Heathrow. Avem de astazi o legatura directa cu cel mai mare aeroport din Europa – Heathrow Airport și, astfel, conectam Iașul cu metropolele europene și chiar transcontinentale. Le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat in aceasta perioada pentru…

- Directorul comercial al Blue Air, Krassimir Tanev, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la aeroportul din Iasi, ca Blue Air inaugureaza sambata zborul Iasi – Londra Heathrow, care va avea trei frecvente pe saptamana. Totodata, el a anuntat ca Blue Air isi va redeschide baza aeriana de la…

- BUCURESTI, 25 mai – Sputnik, Doina Crainic. Intalnirea dintre presedintele rus și cel american este programata pentru 15 și 16 iunie la Geneva, informeaza CNN, referindu-se la surse din administrația Biden, iar purtatorul de cuvant de la Casa Alba refuza sa comenteze aceste informații. © Sputnik…

- ” Wizz Air, companie aeriana din Europa, anunta astazi ca va redeschide gradual 27 de rute operate de pe unele aeroporturi din Romania catre destinatii din 9 tari. Zborurile redeschise vor fi reluate pana in data de 6 iunie. Wizz Air ofera o gama larga de rute cu preturi reduse catre cele mai atractive…