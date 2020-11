Stiri pe aceeasi tema

- Fugit in Italia, fostul finantator al lui Dinamo, Dragos Savulescu, le inchide gura autoritatilor din Romania. Condamnat in tara la ani grei de puscarie, Savulescu spune intr-o postare pe Facebook ca mandatul de arestare european a fost anulat. "Cel mai important lucru pe care vi-l…

- Reprezentanții PNL au depus marți, la Biroul Electoral Central, listele cu semnaturi pentru susținerea candidaților liberali la alegerile. Conform liderului Ludovic Orban, ar fi vorba de aproape trei sferturi de milion de adeziuni. O delegație a PNL, in frunte cu premierul Ludovic Orban și vicepremierul…

- Dan Negru a facut cateva capturi de pe Booking, aratandu-le oamenilor cat costa un sejur in Poiana Brașov și in Brașov, iar prețurile sunt unele care te cam scutura la buzunare, daca alegi un astfel de Revelion. Raed Arafat avertizeaza: "Petreceri de revelion ca in alti ani, nu cred!"…

- Partidul Social-Democrat (PSD) din Romania a suferit, duminica, un nou esec istoric, in alegerile locale, dupa infrangerile inregistrate anul trecut in scrutinul europarlamentar si in cel prezidential, noteaza jurnalistul Paul Cozighian, in cotidianul Le Figaro.Citește și: Date de ULTIMA ORA…

- Teatrul Excelsior anunta inceperea stagiunii pe canalul de Youtube si pe paginile de Facebook si Instagram, vineri, cand va difuza primele episoade ale seriilor sale de emisiuni-spectacol. "Luna septembrie aduce surprize de proportii pentru spectatorii Teatrului Excelsior! Indragitii actori revin in…

- O fotografie publicata pe pagina de Facebook „Comisia Europeana in Romania” o arata pe presedinta CE, Ursula von der Leyen, alergand dimineata in Bruxelles, cu ocazia zilei fara masini, potrivit news.ro.In imagine, Ursula von der Leyen - in varsta de 61 de ani - apare purtand un tricou pe…

- Imagini filmate in prima zi de scoala arata cum invatamantul romanesc a ajuns complet la discreția improvizațiilor. Elevi au fost plimbati de educatoare cu mainile in jurul unei sfori, pentru a pastra distantarea sociala, impusa de autoritati. Imaginile au fost postate pe Facebook. „Doar in Romania…

- Alegerile electorale, de orice natura ar fi ele, reprezinta o atracție irezistibila pentru vanatorii de notorietate. Dar parca și mai irezistibila este aceasta atracție pentru cei aflați in cautarea notorietații pierdute. De prin showbiz sau sport, artiști, jurnaliști sau simpli “foști”, e inghesuiala…