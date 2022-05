Stiri pe aceeasi tema

- „Așa arata spitalul dintr-unul dintre adaposturile de la fabrica Azovstal. Fotografii sunt ingrozitoare. Dar lumea trebuie sa știe ce se intampla aici”, a transmis primaria din orașul ucrainean intr-o postare de pe canalul de Telegram, preluata de ziarul Ukrainska Pravda. „Suntem 24 de ore din 24 sub…

- In Ucraina continua seria de crime de razboi comise de armata rusa. La Kramatorsk, in apropiere de regiunile separatiste Donetk si Luhansk, 50 de oameni au fost ucisi pe peronul garii in timp ce asteptau trenul si peste 100 au fost grav raniti.

- Mariupol, orașul-port cu 400.000 de persoane inainte de razboi, este cel mai bombardat oraș din Ucraina dar și primul care a cazut in mainile rușilor. Soldații din forțele militare ucrainene s-au predat deja ocupanților ruși și ceceni. De asemenea, rușii au ales un primar pentru Mariupol, aflat sub…

- Orașul Bucea a devenit „cel mai cautat” oraș pe Internet, dupa Mariupol din Ucraina. Din pacate, nu se discuta despre frumusețea acestuia de pana la razboi, ci despre zecile de cadavre mutilate și masacrul pe care l-au lasat rușii in urma. Potrivit realitatea.md, un simplu experiment „demonstreaza cum…

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a denuntat, luni, distrugerile comise de armata rusa in orasul Mariupol, aflat sub asediu de mai multe saptamani. Borell a calificat ce se intampla in sud-estul Ucrainei drept o "crima de razboi majora".

- Un diplomat grec surprins de bombardamentele rusesti la Mariupol afirma ca devastarea orasului este similara celor de la Guernica, Stalingrad, Groznii si Alep, relateaza BBC, citat de news.ro. Manolis Androulakis, consulul general al Greciei la Mariupol, a revenit la Atena dupa ce a organizat mai multe…

- Ucraina se afla in cea de-a 26-a zi de razboi. Nopatea trecuta, Capitala Kiev a fost din nou tinta unor bombardamente care au dus la moartea a patru persoane, in cartierul Podil, unde se afla zone de business, dar si rezidentiale.Armata rusa a transmis un ultimatum ucrainenilor in legatura cu Mariupol,…