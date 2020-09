Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea spune ca va fi „vocea oamenilor”, chiar daca nu mai este „primarul oamenilor”. Ea i-a criticat pe politicienii de centru stanga ca nu i-au oferit sprijin, așa cum au facut cei de dreapta pentru Nicușor Dan. „Am predat toate documentele care erau la cabinet. Vreau sa las toate lucruri…

- „Le-am urat mult succes colaboratorilor, am predat totul ca sa las lucrurile in ordine. Prețuiesc fiecare vot și il port in suflet, promit sa nu va dezamagesc niciodata. De cand am ajuns la Primarie, am deblocat foarte multe proiecte. In ciuda invectivelor, s-a incercat demolarea, raman faptele: Spitalul…

- Rusii de la Gazprom au fost amendati de Autoritatea de Concurenta din Polonia (UOKiK) cu 213 milioane zloti (57 milioane de dolari) din cauza lipsei de cooperare privind lucrarile la proiectul Nord Stream 2, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- PSD reacționeaza dur la anunțul ca partidele de opoziție s-au ințeles cu privire la susținerea unor candidați comuni la primariile de sector. Marcel Ciolacu spune ca „Orban a transformat Guvernul mai intai in carciuma și acum in sediu de partid”, in timp ce Gabriela Firea ii critica pe Nicușor Dan și…

- Nicusor Dan ar putea ajunge primar al Capitalei cu ajutorul lui... Victor Ponta. Liderul Pro Romania este impins in fata de colegii de partid sa candideze la Primaria Capitalei si sa "traga" dupa el si lista de partid pentru consiliile locale. O asemenea candidatura are insa toate sansele sa rupa…