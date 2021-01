Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ani de zile in care si-a format o practica de a urmari penal persoane mituite, dar sa-i ierte pe mituitori (ascunsi sub calitatea de denuntatori), DNA schimba foaia si il ia in vizor si pe presupusul mituitor al fostului ministru Costel Alexe. DNA a anunțat joi ca a inceput urmarirea…

- Fostul ministru al Mediului a venit astazi la DNA pentru a fi informat de catre procurori ca este urmarit penal pentru luare de mita și instigare la delapidare. La ieșirea din sediul DNA, Costel Alexe a refuzat sa raspunda la intrebarile jurnaliștilor, afirmand ca este nevoinovat. „Voi veni ori de cate…

- „Daca ex-ministrul “Tabla”, alias Costel Alexe, a primit (prin interpuși) mita + foloase necuvenite pentru a aproba ceva scheme de certificate verzi favorabile unui combinat siderurgic, inseamna ca cineva le-a dat (mita și foloasele) și, deci, e tot atat de vinovat. In cazul faptelor penale de corupție…

- Costel Alexe, fost ministru al Mediului in Guvernul Orban si actual presedinte al Consiliului Judetean Iasi, este acuzat de procurorii DNA ca ar fi cerut si primit o spaga de 22 de tone de tabla. Alexe a fost parlamentar timp de doua mandate si a fost apropiat de Relu Fenechiu, fost ministru al Transporturilor,…

- DNA cere ridicarea imunitații fața de președintele CJ Iași, Costel Alexe, fost deputat și fost ministru al Mediului, cercetat pentru luare de mita instigare la delapidare, relateaza G4Media. Procurorii DNA il acuza pe Alexe ca a cerut direct managerului unui combinat siderurgic produse din tabla in…

- Procurorii DNA il acuza pe Alexe, unul dintre cei mai influenti lideri PNL, ca ar i-ar cerut direct managerului unui combinat siderurgic produse din tabla in schimbul alocarii catre respectivul combinat a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Produsele cerute de Alexe – 22 tone de tabla…

- La procedura programata in 26 noiembrie, cei interesati vor putea licita pentru unul dintre cele 13 locuri disponibile. Pentru a putea participa la licitatie, ei trebuie sa faca dovada ca locuiesc in unul dintre urmatoarele blocuri: 511, 512, 513, 505, 506, 507 si Brates nr. 35. Procedura va avea loc…