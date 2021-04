Stiri pe aceeasi tema

- ​​Ce spun analistii bancari despre cresterea cursului leu/euro si unde va ajunge ● Știri și conturi false, rețeta de succes a chemarii la proteste pe grupurile de Facebook asociate AUR ● Metrorex: Sindicaliștii care au blocat metroul nu vor fi sancționați ● Prima apa minerala îmbuteliata de stat:…

- Președintele Klaus Iohannis a pledat miercuri pentru impunerea de noi restricții in Capitala, dupa ce rata de infectare cu coronavirus a depașit pragul in care se impune carantina. „Cred ca pentru București este nevoie sa se ia masuri suplimentare, deci restricții suplimentare”, a declarat președintele…

- Rata pentru un apartament cu 2 camere a ajuns la mai putin de 50% din salariul mediu net, fata de 250% in 2008, arata o analiza a Ziarului Financiar. Rata lunara pentru achizitia unui apartament cu doua camere in Bucuresti a ajuns la mai putin de 50% din valoarea salariului mediu net pe economie…

- Raportul de specialitate invoca prevederile Codului fiscal, conform carora, ”in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre…

- Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Straine, Universitatea din București, desfașoara, in perioada 8-14 martie, proiectul anual Career Fest. In cadrul acestui eveniment, tinerii la inceput de drum pot interacționa cu reprezentanții companiilor participante, in vederea obținerii…

- Primaria Craiova continua proiectul de reabilitare termica a blocurilor, ce va permite craiovenilor sa plateasca mai puțin la energia termica și sa beneficieze de confort maxim la prețuri minime. Pentru exercițiul financiar viitor, autoritațile locale și-au propus sa solicite fonduri europene pentru…

- București, 7 ianuarie 2021 Programul național Generații derulat de Fundația Regala Margareta a Romaniei continua și in anul școlar 2020-2021, cu finanțare oferita de Raiffeisen Bank. Proiectul se desfașoara in patru centre comunitare din București și județele Galați, Covasna și Bacau, unde voluntari…

- Fundatia Crucea Alb-Galbena Romania, cu sprijinul United Way Romania, a implementat in 2020 un nou proiect "Servicii de ingrijiri socio-medicale la domiciliu". Cresterea calitatii vietii persoanelor cu nevoi medicale speciale, preponderent varstnice, dependente si foarte dependente, cu stare sociala…