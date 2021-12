Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a prezentat forma revizuita a masterplanului european pentru transporturi (TEN-T), care va forma o rețea de cai ferate, cai navigabile, porturi, aeroporturi si autostrazi grupate in noua coridoare care traverseaza continentul. Romania va face parte din doua astfel de coridoare. Rețeaua…

- Malta a devenit marti, 14 decembrie, prima tara din Europa care permite cultivarea si detinerea de cantitati limitate de canabis pentru uz personal, ca urmare a unui proiect de lege adoptat in Parlament, relateaza Reuters.Legea, adoptata cu 36 de voturi pentru si 27 impotriva, le permite cetatenilor…

- Certificatul COVID propus de autoritatile din Romania are cinci optiuni, nu trei, asa cum e in Europa, potrivit unui draft al Ministerului Sanatații obținut de Digi24. Inițiativa a starnit deja contre in coalitie, iar in perioada urmatoare ar trebui sa ajunga in Parlament.

- Exista un scenariu catastrofal” dar posibil, in care nici cei vaccinați, nici cei care au facut COVID nu ar mai fi protejați de o noua imbolnavire: apariția unei tulpini a coronavirusului care sa eludeze raspunsul imunitar. O astfel de perspectiva este cu atat mai probabila cu cat virusul continua sa…

- Elevii din Romania vor studia, incepand de anul urmator, doua materii noi. Este vorba despre educație financiara și educație juridica. Klaus Iohannis a promulgat proiectul de lege. Conform documentului oficial, cursul de competențe antreprenoriale va deveni cursul de competențe antreprenoriale, financiare…

- Sfânta jumatate de ora în trafic. De ce nu încape Bucureștiul în „constanta lui Marchetti” ● Absurdul reluarii cursurilor: 30 de școli din localitați cu rata de infectare zero învața online ● Enigma ● Beți apa de la robinet? ● Ce ne asteapta in 2022? ● Lagarul…

- Cseke Attila: ”Imi asum certificatul verde in Sanatate”. De luni, acesta va fi obligatoriu pentru toate activitațile și in aproape toate instituțiile. Ministrul Sanatații, Cseke Attila, a declarat, joi, ca certificatul verde va fi obligatoriul in aproape toate activitațile curente și la intrarea in…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta, intr-o postare pe Facebook, ca Romania are azi cea mai scumpa piata spot a energiei din Europa, iar social democratii vor „construi saptamana viitoare o majoritate concreta pentru a trece prin Parlament plafonarea prețurilor la energie și gaze”. „In vreme ce…