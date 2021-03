Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu ii reproșeaza premierului Florin Cițu ca nu a facut ”macar un gest” pentru pensionari. ”Lui Cițu putem sa-i reproșam foarte multe pentru ca avem o criza sanitara, dar avem și o criza economica. Toate statele din Uniunea Europeana inregistreaza o scadere a PIB in 2020 și spera intr-o creștere…

- „CSM a dat un aviz negativ și a spus ca e o greșeala fundamentala desființarea acestei Secții. (...) Am anuntat public ca o sa votam impotriva. In cazul in care desfiintarea acestei Sectii va trece de catre Parlament o sa atacam la CCR cu argumentele care le avem in dotare. (...) Totusi, Sectia Speciala…

- Dan Șucu este jurat la „Imperiul Leilor 2021”, alaturi de Cristina Batlan, Mohammad Murad, Bogdan Micu și Dragoș Petrescu. Acesta a intrat in lumea antreprenoriatului imediat dupa Revoluție cu gandul de a face o mica afacere din care sa ofere familiei lui un trai rezonabil. Afacerea pornita de la zero…

- Modul neprofesionist și indoielnic in care guvernarea de dreapta a gestionat și gestioneaza in Romania pandemia COVID-19 demonstreaza ca nu a inteles ca sistemul de sanatate are nevoie de un buget corespunzator situației de urgența, iar gestionarea resurselor trebuie sa aiba in centru asigurarea accesului…

- Asa cum ne-a obisnuit in ultimii ani, fiecare piesa pe care o lanseaza Carmen de la Salciua ajunge hit. Artista nu se dezminte nici cu noua piesa „Greseala noastra”, care in nici doar 24 de ore a ajung numarul 1 in Trending pe Youtube, iar romanii par sa nu se mai sature de ea. Peste 1 milion de oameni…

- Un nou recensamant al populației și locuințelor din Romania va avea loc in anul 2021. Participarea va fi obligatorie pentru toți romanii, dar cei care aleg sa se autorecenzeze online, cu ajutorul internetului, la recensamantul din 2021, au dreptul la o zi libera, platita de angajator, conform legii.…

- Colonelul dr. Valeriu Gheorghița a declarat aseara ca la sfarșitul lunii martie – inceputul lunii aprilie este preconizat ca se va termina vaccinarea populației din grupele de risc și acesta ar fi momentul in care elevii s-ar putea intoarce la școala in mod fizic. „Cred ca la sfarșit de martie – inceput…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost niciodata criticat de Comisia Europeana, sustin reprezentantii Ministerului Fondurilor Europene (MFE), intr-un comunicat, mentionand ca nu exista niciun document sau pozitie oficiala a CE prin care Romania sa fie criticata pentru constructia…