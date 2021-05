Stiri pe aceeasi tema

- Energia electrica, uleiul comestibil si serviciile de igiena si cosmetica au inregistrat cele mai mari scumpiri in luna aprilie a acestui an comparativ cu aprilie 2020, in timp ce ieftiniri importante se regasesc la biletele de avion, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi.…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a vorbit despre cazul intens mediatizat a lui Alexandru Arșinel, actorul de 81 de ani infectat cu coronavirus la doua luni dupa vaccinare. Alexandru Arșinel și soția lui sunt internați la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București.…

- In conferința de presa saptamanala, Valeriu Gheorghița, coordonatorul Comitetului Național de Vaccinare, s-a referit și la cazul actorului Alexandru Arșinel , 81 de ani, infectat cu coronavirus la doua luni dupa vaccinare. Actorul, care a fost supus acum 81 de ani și unui transplant renal, si sotia…

- Preturile de consum in luna martie au crescut cu 3,1% fata de aceeasi perioada din 2020, iar energia electrica s-a scumpit cu aproape 17%, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

- “Preturile de consum in luna martie 2021 comparativ cu luna martie 2020 au crescut cu 3,1%. Rata anuala calculatpa pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 2,5%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (aprilie 2020– martie 2021) fata de precedentele 12 luni (aprilie…

- Dupa o ampla creștere înregistrata în luna ianuarie a anului curent, pe fondul majorarii tarifelor la energia electrica și a prețurilor combustibililor, rata anuala a inflației IPC este anticipata a-și menține tendința ascendenta pâna la finalul anului, când va atinge nivelul…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,2% in luna februarie a acestui an, de la 2,99% in luna ianuarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 3,8%, marfurile alimentare cu 2,7%, iar serviciile cu 2,32%, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).…

- Energia electrica s-a scumpit cel mai mult in luna februarie a acestui an comparativ cu februarie 2020, cu un avans al pretului de 17,2%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi. Pe segmentul marfurilor alimentare, cea mai semnificativa crestere de pret a fost consemnata…