- Șefa ANAF, Mirela Calugareanu, a fost numita marți, de Parlament, in funcția de consilier la Curtea de Conturi, pentru un mandat de 9 ani. S-au inregistrat 160 de voturi 'pentru' și 92 de voturi 'impotriva'. Calugareanu va renunța la conducerea Fiscului. Surse parlamentare spun ca la șefia ANAF este…

- Ucraina nu da dovada de consecvența in negocierile cu Rusia și nu este pregatita sa caute soluții reciproc acceptabile pentru de-escaladarea conflictului. Despre acest lucru a declarat președintele rus Vladimir Putin intr-o discuție telefonica cu președintele Consiliului European, Charles Michel, relateaza…

- Jurnalistul rus Dmitri Muratov, laureat al premiului Nobel pentru Pace, a fost stropit cu vopsea intr-un tren care circula pe ruta Moscova-Samara, de catre un atacator necunoscut.Muratov a fost stropit cu vopsea intr-un tren care circula pe ruta Moscova-Samara, de catre un atacator necunoscut. Informația…

- Publicatia independenta Novaia Gazeta a anuntat luni suspendarea aparitiei sale atat in format online, cat si in versiunea tiparita, pana la sfarsitul operatiunii militare in Ucraina, intr-un moment in care puterea rusa isi intensifica presiunea impotriva vocilor critice la adresa sa, relateaza France…

- Redactorul-șef al Novaia Gazeta, Dmitrii Muratov, a anunțat ca doneaza medalia Premiului Nobel pentru refugiații din Ucraina. Jurnalistul a facut un apel catre casele de licitații interesate de acest premiu sa îi raspunda la mesaj, potrivit Replicamedia.md. „Echipa Novaia Gazeta…

- Președintele american Joe Biden a anunțat ca vineri va avea loc un summit NATO, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a pornnit invadarea Ucrainei. El a adaugat ca, daca Rusia va ataca aliați din NATO, Statele Unite se vor implica.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat joi ca fortele armate din Belarus nu iau parte la operatiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei, a informat agentia de presa Belta, citata de Reuters si France Presse. Serviciul de graniceri al Ucrainei a anuntat mai devreme ca trupele ruse au atacat…