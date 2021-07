Stiri pe aceeasi tema

- Compania canadiana Gabriel Resources, care detine o concesiune miniera in zona fostelor mine romane de aur de la Rosia Montana, sit inclus marti in Patrimoniul Mondial UNESCO, nu a exclus lansarea unei noi actiuni in justitie in urma acestui demers, informeaza AFP, noteaza Agerpres. Gabriel Resources,…

- Compania miniera Gabriel Resources, care este in proces cu statul roman din cauza opririi exploatarii de aur de la Roșia Montana, spune ca inscrierea acestui sit in patrimoniul UNESCO vine in contradicție cu „obligațiile” pe care Romania și le-ar fi asumat prin incheierea contractelor de investiții…

- Este un dosar care a fost amanat in doua randuri, atat ieri, cat și duminica.Au existat ingrijorari legat de acest dosar și asta deoarece sunt specialiști care afirmau ca odata cu aceasta decizie statul roman va fi nevoit sa plateasca miliarde de dolari ca despagubire pentru explotarile miniere pe care…

- Astazi, dosarul ”Roșia Montana” va fi discutat in Comisia UNESCO. Ministrul Culturii a afirmat ca o eventuala listare a Roșiei Montane la UNESCO poate duce la la pierderea procesului cu Gabriel Resources. Compania canadiana invoca un prejudiciu de 5 miliarde de dolari, iar listarea zonei in patrimoniul…

- Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a declarat, legat de situatia dosarului Rosia Montana in procedura de includere in lista UNESCO, ca institutia pe care o conduce pledeaza pentru patrimoniu, insa decizia va fi luata la nivel de Guvern si la nivel de coalitie. El a anuntat ca dosarul va fi discutat…

- Este singura șansa pentru ca patrimoniul istoric inestimabil pe care il are aceasta localitate sa fie protejat și zona sa aiba o dezvoltare sustenabila. Am aflat cu ingrijorare despre intenția premierului Florin Cițu de a RETRAGE dosarul privind includerea Roșiei Montane in patrimonial mondial UNESCO.…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a anuntat joi inceperea testelor de faza III pentru principalul sau proiect de vaccin anti-COVID-19, dezvoltat in parteneriat cu grupul britanic GSK, la care vor participa peste 35.000 de voluntari cu varste de peste 18 ani, relateaza EFE.

- Deputatul social-democrat de Buzau Romeo Daniel Lungu a participat la evenimentul „Patrimoniul mondial natural UNESCO din Romania, provocari și soluții. Delta Dunarii”, organizat, in zilele de 19 și 20 mai la Tulcea, de Comisia permanenta comuna a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO,…