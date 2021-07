Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal a Romaniei a debutat cu dreptul la Jocurile Olimpice de la Tokyo, 1-0 (1-0) cu Honduras, joi, la Kashima, in Grupa B a turneului olimpic. La 57 de ani de la precedenta participare a fotbalului romanesc la Jocurile Olimpice, in 1964, tot la Tokyo, Romania a obtinut o victorie foarte…

- Alexandru Pașcanu (22 de ani) este increzator inainte de meciurile selecționatei olimpice de fotbal a Romaniei de la Tokyo, dar avertizeaza: „Avem grupa foarte grea”. CORESPONDENȚA DIN JAPONIA: Gazeta Sporturilor este singura redacție din Romania, exceptand televiziunea și radioul de stat, care a trimis…

- Jocurile olimpice de vara de la Tokyo se vor derula intre 23 iulie si 8 august, Romania participand cu 100 de sportivi. La Jocurile Olimpice de la Tokyo, intrecere care se va desfasura intre 23 iulie si 8 august, Romania va participa cu 100 de sportivi, la 17 discipline sportive 45 de sportive si 55…

- Nationala U23 a Romaniei se pregateste, usor-usor, de debutul la Jocurile Olimpice. Selectionerul Mirel Radoi a declarat ca in mintea sa si-a propus castigarea unei medalii la Olimpiada de la Tokyo, dar a precizat ca pentru realizarea acestui obiectiv e important ca lucrurile sa fie luate pas cu pas.…

- Singurul pugilist roman calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo i-a fost elev pentru o ora lui Ciprian Caraușu, unul dintre cei mai titrați sensei de arte marțiale din Romania. Cosmin Girleanu a lasat manușile de box pentru kimono-ul de arte marțiale! Singurul boxer pe care Romania il trimite la…

- Președintele Federației Romane de Haltere, Nicu Vlad (foto), este acuzat de complicitate și manipulare intr-o ancheta internaționala care urmarește masurile privind combaterea dopajului. Nicu Vlad, fost campion olimpic la Jocurile din 1984, de la Los Angeles, este și vicepreședinte al Federației Internaționale…

- Tehnicianul care conduce selectionata de fotbal Under-23 in cantonamentul din Spania, Nicolae Dica, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca echipa Romaniei are sanse mari sa obtina o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. "Suta la suta am incredere ca Romania se poate intoarce…

- Simona Halep a anuntat in mai multe randuri ca programul din acest an si-l va face in functie de principalul sau obiectiv, acela de a participa la Olimpiada de la Tokyo, unde vrea sa castige cel putin o medalie pentru Romania, arata Digisport.ro. In plus, visul Simonei, unul dintre putinii…