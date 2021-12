Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, a propus, vineri, in ședința de Guvern, ca de duminica, 5 decembrie, pana in data de 5 ianuarie, toate persoanele care intra in țara, inclusiv cele vaccinate, sa prezinte un test PCR. Masura ar fi fost menita sa previna raspandirea variantei Omicron pe teritoriul Romaniei, au…

- Cora Mitroi-Maxim, medic infectionist la Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Constanta, trage un semnal de alarma, spunand ca in conditiile in care varianta Omicron a noul coronavirus se raspandeste, locurile de spitalizare din Constanta sunt foarte putine.

- Surse judiciare au declarat, pentru ZIUA de Constanta, ca cei patru inculpati ar fi angajati ai firmei care alimentau generatoarele ce deservesc anumite zone din cadrul unitatii militare din baza militara americana de la Mihail Kogalniceanu. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- Surse judiciare au declarat pentru ZIUA de Constanta ca procurorii DIICOT Ploiesti au decis retinerea a trei persoane, printre care s ar afla si un angajat al companiei, in dosarul perchezitiilor domiciliare efectuate ieri, 24 noiembrie 2021, pe raza judetelor Constanta si Prahova si a municipiului…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul DCCO au efectuat in aceasta dimineata un numar de 6 perchezitii domiciliare, intr o cauza vizand destructurarea unui grup infractional…

- Dupa doua luni de criza politica și doi premieri desemnați care nu au reușit sa obțina susținerea Parlamentului, Partidul Național Liberal se afla in corzi pentru menținerea guvernarii. Eșecul negocierilor pentru identificarea susținerii parlamentare și cu 15 deputați și senatori care au parasit partidul,…

- Astazi, in cadrul CJSU, a fost votata hotararea nr. 125.Aceasta prevede constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata la 14 zile mai mare de 2 1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu 3 1.000 de locuitori pentru U.A.T. urile Constanta, Navodari, Techirghiol, Cumpana, Ghindaresti, Limanu,…

- CJSU a votat o noua hotarare, in contextul cresterii incidentei in localitatea Topalu.Astazi, in cadrul CJSU, a fost votata hotararea nr. 124. Aceasta prevede constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata la 14 zile mai mare de 2 1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu 3 1.000 de locuitori…