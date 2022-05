Ce a povestit o familie de ucraineni dupa ce a stat trei saptamani cu cinci soldați ruși in casa ● Interviu RFI cu un ofițer din batalionul Azov ● Dar și cand va veni ”ajustarea”…● Mica doza de cultura generala ● Cand inflația este mare, Warren Buffett spune ca cel mai bun lucru pe care il poți face este „sa fii excepțional de bun la ceva”● ​Expert in securitate: Cum ar putea reacționa Rusia daca Romania ajuta Ucraina cu arme ● Mașina din soia ● Bogdan Chiritoiu: Prețurile la carburanți in Romania sunt in prezent cu 3-5% sub media europeana ● Ministrul Economiei, despre noua taxa: Nu are cum sa…