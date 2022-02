Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) cere Primariei Capitalei si Guvernului sa desfiinteze STB si sa-i scoata traseele la licitatie, in conditiile in care ”situatia transportului public de persoane a scapat de sub controlul autoritatilor” in Bucuresti. Solicitarea…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita autoritatilor sa scoata la licitatie traseele operate de STB in conditiile in care transportul public din Capitala este o gaura neagra care absoarbe foarte multi bani de la bugetul de stat. “Avand in vedere faptul…

- Rata de vaccinare cu cel putin o doza impotriva SARS-CoV-2 este in Bucuresti de 66,7%, a anuntat, joi, 20 ianuarie, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vacccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), citat de Agerpres . „Capitala are o rata de vaccinare de 66,7% cu cel…

- Un grup de traficanti de cocaina au pus la treaba procurori si politisti chiar in noaptea de Revelion. Putin dupa miezul noptii, acestia au oprit la intrarea in Iasi un autoturism Volkswagen pe care pur si simplu l-au dezasamblat. In interior, surpriza: peste jumatate de kilogram de cocaina si amfetamina,…

- LIVE VIDEO| PROTEST „la ușa” Parlamentului: „Libertate fara certificate”. Romani din toata țara solicita respingerea la vot a CERTIFICATULUI VERDE LIVE VIDEO| PROTEST „la ușa” Parlamentului: „Libertate fara certificate”. Romani din toata țara solicita respingerea la vot a CERTIFICATULUI VERDE AUR organizeaza,…

- Bugetele majoritatii operatorilor economici cu capital de stat din industria de aparare au fost deblocate, in cursul serii de luni, iar angajații iși vor primi salariile pana la sfarșitul anului, informeaza Ministerul Economiei. Ministrul Economiei, Florin Spataru, a avut o intrevedere cu membrii Aliantei…

- Intr-un interviu pentru Libertatea, Ciprian Ciucu, președintele PNL București și primarul Sectorului 6, spune ca alianțele politice sunt fragile in Romania, iar edilii din Capitala ar trebui sa nu se gandeasca la urmatorul mandat, ci sa ia unele masuri nepopulare, dar necesare. Una dintre ele ar fi…

- Marinela Debu, presedintele Asociatiei Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania, atrage atenția ca peste 1.000 de pacienți diagnosticați cu hepatita C nu pot beneficia de tratament din luna iulie chiar daca negocierile pentru noul contract de furnizare s-au incheiat. Intr-o declarație pentru news.ro,…