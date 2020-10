Stiri pe aceeasi tema

- Pastele, un simbol italian, au cucerit mesele din intreaga lume in pandemie, iar romanii au fost unii din cei mai mari fani. Importurile romanesti de paste fainose din Italia au crescut cu 40% in primele sase luni ale anului, scrie publicatia italiana Corriere.

- DOUA MILIOANE E MORTI? In contextul in care bilantul victimelor pandemia se apropie de un milion de morti din cauza covid-19, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera probabil ca noul coronavirus sa ucida doua milioane de oameni, daca nu se face totul in combaterea SARS-CoV-2. ”Daca noi nu facem…

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord atrage atentia asupra noilor amenzi instituite de autoritati pentru cei care nu respecta autoizolarea de 14 zile, dupa sosirea in tara din zonele de risc. Persoanele care vin din Romania - considerata zona galbena - sunt direct…

- Zborurile dintre Grecia si Turcia raman suspendate pana la 31 august. Zborurile dintre Grecia si Albania si Macedonia de Nord vor continua sa functioneze doar pe Aeroportul International Atena „Eleftherios Venizelos”, pana la 31 august, relateaza Greek Times. Toti pasagerii care calatoresc in Grecia…

- Autoritatile din Grecia au extins interdictia de calatorie si restrictiile pentru mai multe tari. Masura isi propune sa protejeze calatorii si rezidentii din Grecia de o crestere a noilor cazuri de coronavirus. Zborurile dintre Grecia si Turcia raman suspendate pana la 31 august. Zborurile dintre Grecia…

- Zborurile dintre Grecia si Turcia raman suspendate pana la 31 august. In schimb, zborurile dintre Grecia si Albania si Macedonia de Nord vor continua sa functioneze doar pe Aeroportul International Atena "Eleftherios Venizelos" pana la 31 august, relateaza publicatia Greek Times, citata de Mediafax.…

- Grupurile QAnon se extind într-un ritm alert pe Facebook și ajuta la raspândirea unei periculoase teorii a conspirației, iar România se afla printre cele cel puțin 15 țari în care Guardian a descoperit comunitați dedicate adepților acestei teorii pe rețeaua de socializare. De…

- 60 de dispozitive care vor ține la departare animalele salbatice prin emiterea unor semnale sonore și luminoase au fost instalate la marginea DN1, intre Timișul de Jos și Timișul de Sus, in județul Brașov, informeaza Hotnews.Proiectul este unul pilot, primul in Romania, și a fost implementat de Fundația…